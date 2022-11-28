1.8 مليار جنيه إجمالي محفظة تمويل «عبد اللطيف جميل» بنهاية سبتمبر

بلغ إجمالى حجم محفظة التمويل بشركة عبد اللطيف جميل، 1.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.

وقال محمد الجزار المدير التنفيذى والعضو المنتدب للشركة – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إنها حصلت على قروض بقيمة مليار جنيه خلال العام الجارى.

وأشار إلى أن شركته تتعامل مع عدد من البنوك المحلية والإقليمية، دون الإفصاح عن أسمائها، ولا حجم التعامل مع كل بنك منها.

وبحسب تقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، استحوذت «عبد اللطيف جميل» على حصة تتعدى %3 من إجمالى نشاط التمويل الاستهلاكى فى مصر، خلال النصف الأول من 2022.

وضخت تمويلات بقيمة 295 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام، ولتحتل فى المركز السادس بعد كل من: «كونتكت»، «فاليو»، «حالاً»، «بريميوم إنترناشونال»، «سهولة» فى ترتيب الشركات الأكثر نشاطاً فى القطاع.

وتستهدف الشركة الوصول بإجمالى المحفظة إلى 5.5 مليار جنيه خلال عام 2025 وتركز على تمويل السلع المعمرة والإلكترونية، وتمويل الخدمات الصحية غير الخاضعة للتأمين الصحى، والمصروفات الدراسية (جامعات ومدارس) والكورسات التعليمية، وتقسيط خدمات التأمين، بجانب نشاطها الرئيسى تمويل السيارات والتشطيبات والديكورات وشراء الأثاث المنزلى.

وتعمل شركة عبداللطيف جميل فى السوق المصرية منذ عام 1999، ولديها فروع فى أكثر من 40 دولة بما فى ذلك السعودية ومصر وتركيا.

وتقدم الشركة حلولًا تمويلية للسيارات، والمنتجات الاستهلاكية، والمعدات التجارية، والعقارات من خلال مجموعة من الشروط والتكلفة الميسرة.