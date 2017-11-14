1.776 مليار جنيه نصيب المصرية للاتصالات من أرباح فودافون

المال - خاص ارتفع نصيب الشركة المصرية للاتصالات من أرباحها فى فودافون مصر، خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالى، إلى 1.776.705 مليار جنيه، مقابل 1.137.494 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومن المعروف أن المصرية للاتصالات تمتلك 45% من أسهم فودافون مصر، فيما تمتلك النسبة المتبقية مجموعة فو



المال – خاص

ارتفع نصيب الشركة المصرية للاتصالات من أرباحها فى فودافون مصر، خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالى، إلى 1.776.705 مليار جنيه، مقابل 1.137.494 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ومن المعروف أن المصرية للاتصالات تمتلك 45% من أسهم فودافون مصر، فيما تمتلك النسبة المتبقية مجموعة فودافون العالمية، وتمثل المصرية للاتصالات بـ 4 أعضاء فى مجلس إدارة فودافون مصر، يترأسهم أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة.

كان المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، قد أكد فى تصريحات صحفية سابقة، أن وزارته ستقوم بتعيين ممثلين غير تنفيذين للمصرية فى مجلس إدارة فودافون، لمنع التضارب فى الاختصاصات، لا سيما بعد تقديم المصرية خدمات المحمول بالسوق المحلية.