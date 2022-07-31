1.77 مليار جنيه مشتريات محلية في البورصة المصرية خلال يوليو (جراف)

شهدت البورصة المصرية اتجاها شرائيا قويا من المستثمرين المصريين بالبورصة المصرية في يوليو ، دعمت المؤشرات في رحلتها نحو الصعود الجماعي.

واقتنص المستثمرون المحليون 77% من تعاملات البورصة في يوليو بصافي شراء 1.779 مليار جنيه، بينما كان نصيب المستثمرون الأجانب 16.4% بصافي مبيعات 1.666 مليار جنيه، وسار العرب في نفس الاتجاه بصافي مبيعات قيمتها 113.5 مليون جنيه، بنسبة 6.5% من التداولات.

وسجلت تعاملات يوليو بالبورصة المصرية 38.8 مليار جنيه، استحوذت الأسهم على 32.4%، بينما كان نصيب السندات 67.60%، مقارنة بـ 55.3 مليار جنيه في يونيو.

ودعمت مشتريات المستثمرون المحليون مؤشرات البورصة لتسجل ارتفاعا جماعيا في يوليو حيث وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 تعاملات الشهر على صعود 2.62%، عند مستوى 9467 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 8.55%، مغلقا عند مستوى 1868 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 7.35% مغلقا عند 2735 نقطة.