1.72 تريليون دولار مبيعات حلول الموبايل فى 2021‎

المال -خاصتوقع تقرير حديث أصدرته مؤسسة الابحاث التسويقية " آى دى سى " وصول حجم الإنفاق على حلول الموبايل عالميا خلال عام 2021 إلى 1.72 تريليون دولار.وقال التقرير إن السنوات الخمس المقبلة ستشهد نموا كبيرا فى مبيعات اجهزة الهاردوير والسوفت والخدمات المتعلقة بأجهزة المحمول تصل نسبته إلى 2.7%، لتسج

المال -خاص توقع تقرير حديث أصدرته مؤسسة الابحاث التسويقية ” آى دى سى ” وصول حجم الإنفاق على حلول الموبايل عالميا خلال عام 2021 إلى 1.72 تريليون دولار. وقال التقرير إن السنوات الخمس المقبلة ستشهد نموا كبيرا فى مبيعات اجهزة الهاردوير والسوفت والخدمات المتعلقة بأجهزة المحمول تصل نسبته إلى 2.7%، لتسجل 1.58 تريليون دولار خلال العام الحالى بزيادة 4.3 % على 2016. وأضاف أن الولايات المتحدة ستستحوذ على ربع حجم الإنفاق بواقع 392 مليار دولار، تليها الصين بـ 337 مليار دولار، ثم دول اليابان، والبرازيل، وبريطانيا.