1.7 مليار دولار تمويلات «أفريكسيم بنك» لشركات وبنوك محلية

■ جمع %50 من زيادة رأس المال المقررة للبنك والباقى قريبا

■ 300 مليون دولار لمستثمر مصرى يقوم باستحواذات فى دول أفريقية

■ إطلاق آلية تسوية المدفوعات بين تجمع «الإيكواس» هذا العام تمهيدا لتعميمها على باقى أفريقيا

■ منصة «MANSA» مرآة لراغبى الاستثمار فى القارة السمراء وتدعم حوكمة الشركات

■ لعبنا دور الوسيط فى مذكرة تفاهم المصرية للاتصالات و«ليكويد تيليكوم» العالمية



نيجيريا ـ محمد سالم:

أكد عمرو كامل، نائب رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» أهمية السوق المصرية بشكل كبير ضمن إستراتيجية تنمية التجارة بين دول القارة السمراء، مشيرا إلى أن مصر تمتلك ثالث أكبر اقتصاد فى أفريقيا بعد جنوب أفريقيا ونيجيريا، وتتمتع بقاعدة صناعة متنوعة وكبيرة من البتروكيماويات والتصنيع الغذائى والملابس والمنسوجات والصناعات المعدنية وغيرها، مما يعطيها المساحة لمضاعفة حجم صادراتها للدول الأفريقية، وهذا عكس دولة مثل نيجيريا التى تمتلك أكبر اقتصاد على مستوى القارة لكن لا يزال البترول يمثل %80 منه.



وقال – فى حوار مع «المال»، على هامش الاجتماعات السنوية لمصرفه والتى انتهت أمس فى العاصمة النيجيرية (أبوجا) – إن مصر مهمة للغاية ويتضح ذلك من خلال برنامج «تنمية التجارة المصرية إلى أفريقيا» الذى قمنا بتدشينه عام 2015 بقيمة 500 مليون دولار وانتهى منتصف 2016، وشمل تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات المصرية التى تقوم بالتصدير إلى الدول الأفريقية أو تستثمر فى مشروعات بها، بالإضافة إلى توفير المعلومات عن فرص التجارة والاستثمار.



وأوضح أن البرنامج الخاص بمصر كان بمثابة نقطة البداية لإستراتيجية تعزيز التجارة البينية الأفريقية التى رصد لها البنك 25 مليار دولار حتى نهاية عام 2021، ولا شك أن الشركات المصرية سيكون لها نصيب كبير نظرا لقوة الاقتصاد المصرى وتنوع قطاعاته، كما أشرت، ويمكن اعتباره بمثابة رأس الحربة فى تنفيذ هذه الإستراتيجية.

ولفت إلى أن البنك وافق على تمويلات 1.7 مليار دولار لمصر خلال النصف الأول من العام الحالى، بواقع مليار دولار للبنوك المصرية و 700 مليون للشركات، بينها 400 مليون دولار تم توجيهه لدعم عمليات التبادل التجارى والباقى خطابات ضمان وتمويلات، وتم صرف جزء كبير بالفعل، ونتوقع الموافقة على شريحة جديدة بنحو 500 مليون دولار فى النصف الثانى ليرتفع الإجمالى إلى 2.3 مليار دولار خلال العام الحالى فقط.

وأشار إلى أن سياسة البنك فى تحديد حجم التمويلات لأى دولة أفريقية تقوم على حجم وتنوع الاقتصاد لهذه الدولة، لذلك فإن مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا يحصدون الجزء الأكبر من تمويلات البنك، وما يمكننى التأكيد عليه هنا هو أن الاقتصاد المصرى والجنوب أفريقى يمكنهما قيادة إستراتيجية تنمية التبادل التجارى للبنك حتى نهاية عام 2021 والتى رصد لها 25 مليار دولار.

وكشف «كامل» عن أن «أفريكسيم بنك»، يدرس حاليا، الموافقة على تمويل 3 عمليات لأحد المستثمرين المصريين والذى يعمل فى قطاعات متعددة – لكن لا يمكن ذكر اسمه -، إحداها فى التصنيع الغذائى، والثانية فى بنوك الاستثمار والأخيرة فى الإنشاءات، وتتلخص فى قيام المستثمر المصرى باختراق القطاعات الثلاثة السابقة إما بالاستحواذ على حصص حاكمة فى شركات أفريقية والعمل على تطويرها أو العمل بشكل مباشر من خلال شركات تابعة.



وتابع : «فى الحقيقة، نحن من ذهبنا إلى المستثمر المصرى وعرضنا عليه التوسع فى أفريقيا مثل بقية الدول الأخرى التى يعمل بها، وقد لقينا ترحيبا كبيرا منه».

وأضاف أن حجم التمويلات الخاضعة للدراسة من جانب البنك للعمليات الثلاثة يبلغ 300 مليون دولار.

وعن التعاون مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، أوضح أن مصرفه يقوم حاليا بدور استشارى للهيئة فى مجال جذب الاستثمارات الأفريقية لتلك المنطقة الواعدة، وهناك مستثمرون بالفعل أبدوا رغبة فى العمل هناك وتدشين استثمارات فى شتى المجالات، كما أننا على استعداد لتمويل تلك الاستثمارات سواء كانت قادمة من دول داخل القارة أو خارجها، فالهدف هو تعظيم الاستثمارات فى الدول الأفريقية وتعزيز التبادل التجارى وخلق فرص العمل، لافتا إلى انضمام وكالة ضمان الصادرات الروسية إلى المؤسسات الإقليمية والدولية التى تتعاون مع البنك، وبالتالى من الممكن السعى إلى جذب مستثمرين روس للعمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى المدينة الصناعية المخصصة لهم، والتى تم توقيع عقودها مؤخرا بين القاهرة وموسكو.

يشار إلى أن البنك أجرى زيارة للمنطقة فى يوليو من العام الماضى، وأعلن وقتها عن السعى إلى إقامة مشروعات وجذب استثمارات بالتعاون مع شركائه، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالى والفنى والمساهمة فى جذب مستثمرين دوليين ومطورين صناعيين فى مجالات وقطاعات استثمارية حيوية.



وكشف عن مشاركة «أفريكسيم بنك» فى إعداد الدراسات الخاصة بتأسيس صندوق الاستثمارات المشتركة بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، والذى عقدت بشأنه اجتماعات بالبنك المركزى المصرى، الأسبوع الماضى، عبر وفود رفيعة من الدول الثلاث.

وفيما لم يرغب فى الكشف عن أى تفاصيل، أكد قيام مصرفه بتقديم أكثر من تصور لهيكل الصندوق وتوجهاته وآليات العمل الخاصة به وحوكمته وحجم رأس المال الخاص به.



يذكر أن البنك المركزى أشار فى بيان الأسبوع السابق، إلى أن الصندوق يأتى فى إطار اتفاق بين قادة الدول الثلاث مطلع 2018، مؤكدا التوافق على تحديد نقاط اتصال من كل دولة من الدول الثلاث؛ لتكثيف التشاور بينهم فى الأسابيع القادمة، تمهيدًا لعقد الجولة الثانية من الاجتماعات.



وأكد «كامل» سعى مصرفه إلى الانتهاء من زيادة رأسماله المقررة بنحو مليار دولار فى أقرب وقت، لافتا إلى جمع %50 منها تقريبا بقيمة 500 مليون دولار، موضحا أن الخطة المعلنة هى تمويل الزيادة على مدار 5 سنوات من بداية 2017، مضيفا: «كما أشرت استطعنا جمع النصف تقريبا خلال عام ونصف، وبالتالى من المتوقع الانتهاء منها قريبا».

وقال إن البنك يسعى أيضا فى الفترة الحالية إلى تدشين منصة أخرى متخصصة فى تسوية المدفوعات بين دول أفريقيا، لتسهيل عمليات التبادل التجارى وخفض تكلفتها وتقليص عمليات تحويل الأموال، ورفع الضغط عن احتياطيات العملة الأجنبية للبلاد.



وأوضح أن المنصة تتضمن آلية لعمل مقاصة لتلك المدفوعات، وستسمح لمصرفه بتقديم سيولة أسرع لتغطية اعتمادات تمويل التجارة للعملاء عبر مختلف دول القارة، متوقعا إطلاقها قبل نهاية العام الجارى، بين تجمع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) لامتلاكهم نظام مدفوعات جيدا، على أن يتم تعميمها على مستوى أفريقيا بعد ذلك.



وأشار إلى أن البنك لعب دور الوسيط فى مذكرة التفاهم التى وقعتها الشركة المصرية للاتصالات، أمس الأول، مع شركة «ليكويد تيليكوم» العالمية لاستكمال ربط الدول الأفريقية بشبكة الألياف الضوئية، لافتا إلى أهمية المشروع فى تسهيل عمليات نقل وتبادل البيانات والمعلومات على مستوى أفريقيا وبالتالى تعزيز التجارة والاستثمارات، مؤكدا استعدادهم لتمويل أى تكاليف يتطلبها المشروع.

وينص المشروع على قيام شركة «Liquid Telecom» بربط شبكتها التى تمتد من كيب تاون فى جنوب أفريقيا إلى السودان بشبكة المصرية للاتصالات عبر الحدود.

وعن المنصة الإلكترونية الجديدة التى أطلقها البنك منذ أيام لإتاحة معلومات عن حوكمة الشركات والمؤسسات المختلفة العاملة فى أفريقيا، أوضح «كمال» أنها تهدف إلى تعزيز الاستثمار والتجارة فى أفريقيا والمساعدة فى جذب الشركات من مختلف دول العالم لتنفيذ مشروعات فى القارة، مشيرا إلى أن المنصة التى تحمل اسم «MANSA» وقام بتصميمها تحالف شركات منها شركة «سامرج» المصرية لحلول التكنولوجيا.

ولفت إلى أنها بمثابة قاعدة بيانات سواء مالية أو غير مالية يتم تحديثها باستمرار عن الشركات والمؤسسات فى أفريقيا، وهى تدعم مبدأ «اعرف عميلك» وتعد نوعا من عمليات الفحص النافى للجهالة لتلك الشركات، مشيرا إلى أن التفكير فى تأسيسها جاء عقب ملاحظة «أفريكسيم بنك» قيام عدد من البنوك الدولية المراسلة بالتوقف عن التعامل مع الشركات الأفريقية وتقديم تمويلات أو اعتمادات مستندية لها، خوفا من الغرامات المالية التى تفرضها قواعد «بازل 3» وغيرها من القواعد الرقابية على ما يثبت تورطه فى تمويل أى شركات أو بنوك يمكن أن يكون لها صلة بعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ومع نقص المعلومات عن الشركات الأفريقية قررت هذه البنوك التوقف عن التعامل معها، وقررنا إطلاق هذه المنصة لتكون بمثابة بنك معلومات متطور.



وأكد أن تلك المنصة لا تتوقف عند توفير البيانات عن الشركات الأفريقية فقط، وإنما تقوم برصد وجمع أيضا بيانات ومعلومات عن فرص الاستثمار والتجارة فى دول القارة السمراء، وهى متاحة للاستخدام من كل الشركات والبنوك والمؤسسات على مستوى العالم.