1.7 مليار جنيه محفظة SMEs ببنك التعمير والإسكان

■ ضخ 4.8 مليار إلى 55 ألف عميل فى مبادرة التمويل العقارىأحمد الدسوقىقدر مصدر مسئول فى بنك التعمير والإسكان، حجم محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ «SMEs» بمصرفه بنحو1.7 مليار جنيه.وقال المصدر - فى تصريح لـ«المال» -إن هذه القروض جزء منها داخل مبادرة المشروعات الص

■ ضخ 4.8 مليار إلى 55 ألف عميل فى مبادرة التمويل العقارى

أحمد الدسوقى

قدر مصدر مسئول فى بنك التعمير والإسكان، حجم محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ «SMEs» بمصرفه بنحو1.7 مليار جنيه.

وقال المصدر – فى تصريح لـ«المال» -إن هذه القروض جزء منها داخل مبادرة المشروعات الصغيرة التى أطلقها البنك المركزى عام 2016، والجزء الآخر خارجها، مشيرا إلى أنها تمثل 12% من محفظة قروض البنك التى تتعدى 14 مليار جنيه.

وأكد أن مصرفه يسعى إلى الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة إلى 20% من إجمالى المحفظة خلال النسبة المحددة، من قبل البنك المركزى، مضيفا:«التعمير والإسكان قادر على فعل ذلك «.

فى سياق متصل، لفت إلى أن مصرفه يتصدر قائمة البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى بحجم تمويلات يتعدى 4.8 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذه القروض استفاد منها أكثر من 55 ألف عميل.

وأوضح المصدر أن البنوك توافق على أكثر من 6000 طلب تمويل شهريًا، مضيفا : «البنوك ركزت بشكل كبير على محدودى الدخل ولكن الفترة المقبلة ستشهد تركيزا أكبر على متوسطى الدخل عبر تمويل مشروع وحدات دار مصر».

وأطلق «المركزى» مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل فى فبراير 2014، ورصد لها قيمة مبدئية 10 مليارات جنيه، ارتفعت بعد ذلك إلى 20 مليارًا، وتنص على منح القروض بفائدة 7 و%8، لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، بينما سمح فى فبراير الماضى بتمويل أصحاب الدخول التى تقل عن 1400 جنيه شهريًا بفائدة متناقصة %5 سنويًا.

وأتاح شريحة جديدة تحت اسم «متوسط الدخل المميَّز« بسعر عائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ %10.5، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل على 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفًا للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة محل التمويل لهذه الفئة 950 ألف جنيه، وسمح لشركات التمويل العقارى بالمشاركة فيها اعتبارًا من مارس الماضى.