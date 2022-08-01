1.7 مليار جنيه مبيعات الأجانب في البورصة الشهر الماضي

اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة المصرية، خلال تعاملات شهر يوليو الماضي بقيمة 1.7 مليار جنيه، بعد استحواذهم على 16.4% من التداولات.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن العرب فضّلوا الشراء بقيمة 113.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال تعاملات شهر يوليو المنقضي وسط مشتريات للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 2.6% ليصل إلى مستوى 9467 نقطة.

وارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 8.5% إلى 1868 نقطة ، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 7.3% إلى 2734 نقطة.

وارتفع راس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة، خلال الفترة المذكورة بنحو 11.5 مليار جنيه، بنسبة 1.8% مقارنة بالفترة المماثلة.