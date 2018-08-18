1.7 مليار جنيه قيمة التداول على سندات الحكومة في البورصة

أحمد عليبلغت قيمة التداول على السندات الحكومية عبر البورصة نحو 1.757 مليار جنيه، من خلال التعامل على 1748 الف سند تقريبًا.وقد سجلت البورصة المصرية قيمة تداول على الأسهم المتداولة قدرها 2.9مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، من اجمالي قيمة التداول بالسوق والبالغة 5.6 مليار جنيه والتي تضمن قي



أحمد علي

بلغت قيمة التداول على السندات الحكومية عبر البورصة نحو 1.757 مليار جنيه، من خلال التعامل على 1748 الف سند تقريبًا.

وقد سجلت البورصة المصرية قيمة تداول على الأسهم المتداولة قدرها 2.9مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، من اجمالي قيمة التداول بالسوق والبالغة 5.6 مليار جنيه والتي تضمن قيمة تداولات بورصة النيل، وسوق خارج المقصورة، وقيمة التداول على السندات.

وسجل رأس المال السوقي لأسهم شركات المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنحو 0.5% ليستقر عند 570.353 مليار جنيه مقارنة بـ 567.638 مليار جنيه، رابحًا 2.715 مليار جنيه.

كما ارتفعت قيمة رأسمال أسهم مؤشر EGX70 السوقية بنسبة 1.3% لتغلق عند مستوى 196.171 مليار جنيه مقارنة بـ 193.598 مليار جنيه.

فيما بلغ رأس المال السوقي لأسهم بورصة النيل نحو 1.150 مليار جنيه هابطًا بنسبة 0.4% مقارنة بـ 1.155 مليار جنيه، وذلك خلال تعاملات الأسبوع الماضي.