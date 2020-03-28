1.7 مليار جنيه حصيلة التهرب الضريبي والأموال العامة في أسبوع (جراف)

بلغت حصيلة المبالغ المالية المستحقة في قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، ما قيمته مليار و710 ملايين و689 آلاف و117 جنيهًا، خلال الأسبوع الماضي، بعدما كشفت حملات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، عن 1125 قضية.

التهرب الضريبي

وشملت القضايا: 156 قضية ضرائب عامة، 51 تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 37 قضية بمجال الجمارك، 5 بمجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة.

إضافة إلى 316 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ 381 حكمًا قضائيًا، 164 قضية تحري مدين ولجان فحص.

جرائم القطاع المصرفي والاختلاس

وضبطت 7 قضايا بمجالات مكافحة جرائم تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، اتجار بالنقد الأجنبي.

وكشفت 8 قضايا بمجالات جرائم اختلاس المال عام، والاحتيال المصرفي، غسل الأموال، كسب غير مشروع.

وسجلت حصيلة المبالغ المستحقة نظير سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، 50 مليونًا و228 ألفًا و303 جنيهات، بعد تحرير 71323 قضية.

266 ألف مخالفة مرور

وبلغ عدد المخالفات المرورية 266621، أبرزها: 39874 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 301 قيادة تحت تأثير مخدر، 3478 موقف عشوائي.

وعن قضايا النقل والمواصلات، ضبطت أجهزة الأمن 695 قضية متنوعة، أبرزها: جرائم سرقات عامة، حيازة أسلحة نارية وذخائر، سلاح أبيض، أموال عامة، تسول، حيازة مواد مخدرة، باعة جائلين، اتصالات وبريد، إضافة إلى ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 4 متهمين ارتكبوا واقعتي سرقة.

وحررت شرطة المصنفات 194 قضية بمجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

وضبطت شرطة المسطحات المائية، 558 قضية بمجال حماية الثروة السمكية، أبرزها: صيد مخالف – لنشات ومراكب مخالفة – غزل مخالف – جوابى مخالفة.

حماية نهر النيل

وكشفت 957 قضية بمجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، 205 بمجال حماية منافع الري والصرف “التعدي بالردم”، 84 قضية بمجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، 113 بمجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين 286 لنش وباخرة سياحية.

وبمجال أمن الموانئ، ضبطت 12 قضية تهريب بضائع – مستحضرات تجميل، و91 أخرى، أبرزها: جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب.

السياحة والآثار

وعن الأمن السياحي، ضبطت 1987 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها: حفر وتنقيب عن الآثار، كشف أثري، قضايا ومخالفات شركات سياحية.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي حصيلة حملات قطاع الأمن الاقتصادي خلال الأسبوع الماضي، حسبما كشفت نشرة وزارة الداخلية الأسبوعية، الصادرة اليوم السبت: