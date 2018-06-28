1.7 مليار جنيه تمويلات «المصرف المتحد» خلال النصف الأول

محفظة القروض تتجاوز 10.5 مليار جنيهالمال-خاصضخ «المصرف المتحد» تمويلات خلال النصف الأول من العام الحالى، بقيمة 1.7 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة البنك.وأشار القاضى فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن البنك شارك فى عدد من التمويلات المشتركة بالغاز والب

محفظة القروض تتجاوز 10.5 مليار جنيه

المال-خاص

ضخ «المصرف المتحد» تمويلات خلال النصف الأول من العام الحالى، بقيمة 1.7 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة البنك.

وأشار القاضى فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن البنك شارك فى عدد من التمويلات المشتركة بالغاز والبترول والعقارات، وقطاعات أخرى خلال النصف الأول من العام، موضحًا أن محفظة القروض بالبنك تجاوزت 10.5 مليار جنيه خلال الفترة الحالية.

ووافق البنك على المشاركة فى قرض للشركة القابضة للغازات إيجاس، بقيمة نحو 570 مليون جنيه، إلى جانب 250 مليونا لشركة بالم هيلز للتطوير العقارى، ونحو 20 مليون دولار للهيئة العامة للبترول.

وأوضح أن البنك يدرس عددا من التمويلات المشتركة والمباشرة، بقطاعات المقاولات، والطاقة المتجددة، والأعلاف، رافضًا الإفصاح عن حجمها.

وتابع: «ارتفعت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك لنحو 2.3 مليار جنيه، تشكل نسبة %22 من إجمالى المحفظة الائتمانية».

وحقق المصرف أرباحاً بقيمة 1.067 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، وقررت الجمعية العامة للبنك احتجاز أرباح العام الماضى البالغة 1.067 مليار جنيه، لتدعيم التوسعات فى العمليات المصرفية خلال الفترة المقبلة، عقب توزيع %10 على العاملين.

وأضاف القاضى أن البنك يسير بشكل جيد فى دعم ربحيته رغم الصعوبات التى يمر بها القطاع المصرفى، عقب تخفيض أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن حجم النمو فى ربحية البنك خلال النصف الأول من العام الحالى بلغ نحو %50.

وخلال الربع الأول من العام قرر البنك المركزى خفض الفائدة بواقع %2 لتسجل %16.75 للإيداع و%17.75 للإقراض بعد السيطرة على معدلات التضخم.