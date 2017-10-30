1.7 مليار جنيه استثمارات إنجليزية في مشروع بنبان للطاقة الشمسية

سمر السيدقال بيان صحفى صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة، إن مؤسسة التمويل التنموي CDC Group الإنجليزية، استثمرت 97 مليون دولار، ما يتجاوز 1.7 مليار جنيه، في مشروع بنبان للطاقة الشمسية، والذي من المتوقع أن يصبح أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم.وأضاف البيان، أن استثمارات المملكة المتحدة ستد



سمر السيد

قال بيان صحفى صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة، إن مؤسسة التمويل التنموي CDC Group الإنجليزية، استثمرت 97 مليون دولار، ما يتجاوز 1.7 مليار جنيه، في مشروع بنبان للطاقة الشمسية، والذي من المتوقع أن يصبح أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم.

وأضاف البيان، أن استثمارات المملكة المتحدة ستدعم توليد 400 ميجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة، أي أكثر من 20٪ من إجمالي الطاقة الإنتاجية للمشروع.

وتعتبر CDC Group, شركة مملوكة بالكامل للحكومة البريطانية، وجزءا من تحالف تقوده مؤسسة التمويل الدولية IFC، والتي تقدم حزمة تمويلية بقيمة 653 مليون دولار لتمويل إنشاء 13 محطة للطاقة الشمسية في مشروع، Nubian Suns، في مدينة أسوان.

ويعد مشروع “Nubian Suns” جزءا من مشروع بنبان، والذي سيضم 32 محطة للطاقة الشمسية لإنتاج 1.8 GW.

وقال سفير المملكة المتحدة لدى مصر جون كاسن: “أنا فخور بأن المملكة المتحدة تستثمر في مشروع يوفر الطاقة النظيفة لأكثر من 350 ألف شخص ويخلق ما يصل إلى 6000 فرصة عمل، ويعكس إعلاننا اليوم التزام المملكة المتحدة بدعم مصر كشريكها الأول من خلال موجة جديدة من الاستثمارات تدعم تطور مصر وتوفر فرص عمل جديدة وترسم مستقبلا أكثر إشراقا للأجيال المقبلة.”