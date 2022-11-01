1.7 مليار جنيه إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب المحصلة بجمارك الدخيلة خلال أكتوبر الماضي

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدى كمال، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة عن مشمول 6268 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر أكتوبر 2022، وذلك لكل البضائع العامة والسلع الاستراتيجية، مثل القمح والسكر وفول الصويا والذرة وغيرها.

وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 275 مليونا و 672 ألف جنيه، وبلغت ضرائب القيمة المضافة نحو 1 مليار و87 مليونًا و105 آلاف جنيه، بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 342 مليونا و 158 ألف جنيه.

وخلال نفس الفترة تم تصدير مشمول 2442 بياناً جمركياً تحت نظم التصدير المختلفة (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة، منها (ألمونيوم ، مواد غذائية ، إستانلس، رخام ، منتجات أخرى ) بقيمة أجمالية بلغت 5 مليارات و 743 مليونا و231 ألف جنيه.

كما قامت الإدارة العامة للصادر بتحصيل رسوم الصادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك الدخيلة خلال شهر أكتوبر 2022 بمبلغ 360 ألف جنيه.

وحصلت الإدارة العامة للمنافذ رسوم زيادة وزن عن عدد 394 بيانا جمركيا بمبلغ 2 مليون و351 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك الدخيلة خلال شهر أكتوبر 2022 حوالي 1 مليار و707 ملايين و647 ألف جنيه.

يأتي ذلك في ضوء تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك علي سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين.