1.7مليار جنيه إجمالي موازنة ديوان وزارة الكهرباء للعام المالي الجديد (مستند)

كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للعام المالي 2022-2023 والذي وافق عليه البرلمان في جلسته العامة أمس الاول الاثنين عن اجمالى موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والتي بلغت تقديرات الاستخدامات بها 7.518 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالی 2022/2023 بزيـادة قدرها 1.700 مليار جنيــه عـن اعتمـادات الـعـام المـالي الجاري والتـي بلغـت 5.817 مليار جنيه.

كما بلغت تقديرات جملة إيرادات ديوان عام وزارة الكهرباء 2.789 مليون جنيه في مشروع موازنة العام المالی الجديد ، بزيادة قدرها 131 ألف جنيه عن اعتمادات العام المالی الجاري والتي بلغت 2.658 مليون جنيه.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي نهائيا، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2022/2023 ، والمقدر إجمالي الإنفاق العام (الاستخدامات) بها 3.066 تريليون جنيه ، بزيادة نسبتها 24.6% عن العام المالي الجاري.

و قدر مشروع الموازنة الجديد زيادة في الإيرادات بلغت 1.518 تريليون جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 11.2%.

كما وافق مجلس النواب على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية وعدد 59 هيئة وملحقات الموازنات.

وقدر العجز النقدي للسنة المالية 2022/2023 بنحو 553017.8 مليون جنيه ، مقابل عجز نقدي قدر بـ472563.7 مليون جنيه للعام المالي الجاري بزيادة قدرت نسبتها بـ 17%.

وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، ارتفاع في حجم الأجور وتعويضات العاملين بالدولة والتي من المتوقع أن تبلغ نحو 400 مليار جنيه، مقابل 361 مليار جنيه العام الجاري، بزيادة متوقعة قدرها 39 مليار جنيه.

وفيما يلي صورة لنسخة التقرير يوضح موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء: