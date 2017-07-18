1.6 – 16.3% ارتفاعًا في أسعار أوبل خلال 6 أشهر

أحمد شوقيشهدت أسعار العلامة الألمانية أوبل ارتفاعًا في الأسعار خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة تتراوح بين 5 و49 ألف جنيه؛ وبنسب مئوية تبدأ من 1,6% وتصل إلى 16,3%، باستثناء أوبل كاسكادا التي تراجعت بواقع ألف جنيه فقط لتستقر عند 629 ألف جنيه.وسجلت أوبل كورسا Base ارتفاعًا بنسبة 3,9% بزيادة

أحمد شوقي

شهدت أسعار العلامة الألمانية أوبل ارتفاعًا في الأسعار خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة تتراوح بين 5 و49 ألف جنيه؛ وبنسب مئوية تبدأ من 1,6% وتصل إلى 16,3%، باستثناء أوبل كاسكادا التي تراجعت بواقع ألف جنيه فقط لتستقر عند 629 ألف جنيه.

وسجلت أوبل كورسا Base ارتفاعًا بنسبة 3,9% بزيادة 10 آلاف جنيه ليصل سعرها إلى 265 ألف جنيه خلال يوليو الجاري مقابل 255 ألف وفق أسعار يناير 2017؛ فيما ارتفعت فئة كورسا Enjoy إلى 295 ألف جنيه مقابل 290 ألف ؛ بزيادة 5 آلاف جنيه بنسبة مئوية 1,7%.

وارتفعت أوبل ميريفا Elegance بنسبة 10% بواقع 29 ألف جنيه ليصل سعرها إلى 319 ألف مقابل 290 ألف؛ كما ارتفعت ميريفا هاي لاين بواقع 49 ألف جنيه؛ مسجلة أعلى زيادة لطرازات أوبل ليصل سعرها إلى 349 ألف جنيه خلال الشهر الجاري مقابل 300 ألف بداية 2017؛ لترتفع بنسبة 16.3%.

وكذلك ارتفعت أوبل أسترا- هاي لاين بنسبة 1,6% بقيمة 5 آلاف جنيه لتصل 325 ألف جنيه مقابل 320 ألف كما ارتفعت فئة الـ”توب لاين” من السيارة إلى 365 ألف جنيه مقابل 355 ألف بزيادة 10 آلاف جنيه ونسبة ارتفاع 2,8%.

وسجلت أوبل موكا ارتفاعًا بقيمة 9 آلاف جنيه لتصل 369 ألف جنيه مقابل 360 ألف بزيادة 2,5% للفئة الـ”هاي لاين”؛ فيما بلغت فئة الـ”توب لاين” 409 ألف مقابل 400 ألف بزيادة 2.2%.

وسجلت إنسيجنيا Elegance زيادة بواقع 9 آلاف جنيه لتص 459 ألف مقابل 450 ألف بنسبة نمو 2% كما ارتفعت فئة الـ”هاي لاين” من السيارة بواقع 19 ألف جنيه لتصل 499 الف مقابل 480 ألف بزيادة 3,9%؛ وكذلك ارتفعت فئة الـ”توب لاين” بواقع 29 ألف جنيه بزيادة 5,3% لتصل 569 ألف مقابل 540 ألف جنيه.

وخلال يوليو الجاري؛ رفعت المنصور للسيارات وكيل أوبل أسعار العلامة الألمانية بما يتراوح بين 5 و29 ألف جنيه؛ بنسب ارتفاع تتراوح بين 1,4 و9% من الأسعار السابقة.

ويوضح الجدول التالي التغيرات بأسعار أوبل خلال النصف الأول من 2017





الطراز الفئة سعر يناير 2017 بالألف جنيه سعر يوليو 2017 بالألف جنيه قيمة التغير بالألف جنيه نسبة التغير% كاسكادا 630 629 -1 -0.1 كورسا Base 255 265 10 3,9 Enjoy 290 295 5 1,7 ميريفا Elegance 290 319 29 10 هاي لاين 300 349 49 16,3 أسترا هاي لاين 320 325 5 1,6 توب لاين 355 365 10 2.8 موكا هاي لاين 360 369 9 2.5 توب لاين 400 409 9 2.2 إنسيجنيا Elegance 450 459 9 2 هاي لاين 480 499 19 3.9 توب لاين 540 569 29 5.3 آدم – 349 – –



واحتلت أوبل المركز التاسع على قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعا في مصر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري؛ بحصة سوقية 3.7% من مبيعات السوق الإجمالية البالغة 46.4 ألف وحدة مقابل 4,2% من مبيعات الفترة المقابلة من 2016 والبالغة 85.3 ألف وحدة.