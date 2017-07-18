1.6 – 16.3% ارتفاعًا في أسعار أوبل خلال 6 أشهر

أحمد شوقي
شهدت أسعار العلامة الألمانية أوبل ارتفاعًا في الأسعار خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة تتراوح بين 5 و49 ألف جنيه؛ وبنسب مئوية تبدأ من 1,6% وتصل إلى 16,3%، باستثناء أوبل كاسكادا التي تراجعت بواقع ألف جنيه فقط لتستقر عند 629 ألف جنيه.
وسجلت أوبل كورسا Base ارتفاعًا بنسبة 3,9% بزيادة 10 آلاف جنيه ليصل سعرها إلى 265 ألف جنيه خلال يوليو الجاري مقابل 255 ألف وفق أسعار يناير 2017؛ فيما ارتفعت فئة كورسا Enjoy إلى 295 ألف جنيه مقابل 290 ألف ؛ بزيادة 5 آلاف جنيه بنسبة مئوية 1,7%.
وارتفعت أوبل ميريفا Elegance بنسبة 10% بواقع 29 ألف جنيه ليصل سعرها إلى 319 ألف مقابل 290 ألف؛ كما ارتفعت ميريفا هاي لاين بواقع 49 ألف جنيه؛ مسجلة أعلى زيادة لطرازات أوبل ليصل سعرها إلى 349 ألف جنيه خلال الشهر الجاري مقابل 300 ألف بداية 2017؛ لترتفع بنسبة 16.3%.
وكذلك ارتفعت أوبل أسترا- هاي لاين بنسبة 1,6% بقيمة 5 آلاف جنيه لتصل 325 ألف جنيه مقابل 320 ألف كما ارتفعت فئة الـ”توب لاين” من السيارة إلى 365 ألف جنيه مقابل 355 ألف بزيادة 10 آلاف جنيه ونسبة ارتفاع 2,8%.
وسجلت أوبل موكا ارتفاعًا بقيمة 9 آلاف جنيه لتصل 369 ألف جنيه مقابل 360 ألف بزيادة 2,5% للفئة الـ”هاي لاين”؛ فيما بلغت فئة الـ”توب لاين” 409 ألف مقابل 400 ألف بزيادة 2.2%.
وسجلت إنسيجنيا Elegance زيادة بواقع 9 آلاف جنيه لتص 459 ألف مقابل 450 ألف بنسبة نمو 2% كما ارتفعت فئة الـ”هاي لاين” من السيارة بواقع 19 ألف جنيه لتصل 499 الف مقابل 480 ألف بزيادة 3,9%؛ وكذلك ارتفعت فئة الـ”توب لاين” بواقع 29 ألف جنيه بزيادة 5,3% لتصل 569 ألف مقابل 540 ألف جنيه.
وخلال يوليو الجاري؛ رفعت المنصور للسيارات وكيل أوبل أسعار العلامة الألمانية بما يتراوح بين 5 و29 ألف جنيه؛ بنسب ارتفاع تتراوح بين 1,4 و9% من الأسعار السابقة.
ويوضح الجدول التالي التغيرات بأسعار أوبل خلال النصف الأول من 2017
الطراز
الفئة
سعر يناير 2017 بالألف جنيه
سعر يوليو 2017 بالألف جنيه
قيمة التغير بالألف جنيه
نسبة التغير%
كاسكادا
630
629
-1
-0.1
كورسا
Base
255
265
10
3,9
Enjoy
290
295
5
1,7
ميريفا
Elegance
290
319
29
10
هاي لاين
300
349
49
16,3
أسترا
هاي لاين
320
325
5
1,6
توب لاين
355
365
10
2.8
موكا
هاي لاين
360
369
9
2.5
توب لاين
400
409
9
2.2
إنسيجنيا
Elegance
450
459
9
2
هاي لاين
480
499
19
3.9
توب لاين
540
569
29
5.3
آدم
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349
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واحتلت أوبل المركز التاسع على قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعا في مصر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري؛ بحصة سوقية 3.7% من مبيعات السوق الإجمالية البالغة 46.4 ألف وحدة مقابل 4,2% من مبيعات الفترة المقابلة من 2016 والبالغة 85.3 ألف وحدة.