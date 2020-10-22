1.6 مليار جنيه متوسط التعويضات المُسددة شهريًا بسوق التأمين (جراف)

سددت شركات التأمين، العاملة في السوق المصرية، سواء في نشاط الحياة وتكوين الأموال، أو الممتلكات والمسئوليات، تعويضات ومطالبات، تزيد قيمتها علي 12.9 مليار جنيه، في الشهور الثمانية الأولي من العام الحالي 2020، مقابل 11.5 مليار جنيه تقريبًا، مُسددة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019 ، بزيادة تصل الي 1.4 مليار جنيه، بنسبة إرتفاع بلغت 12.3%.

200 مليون جنيه زيادة شهرية في التعويضات المُسددة بسوق التأمين

وبلغ متوسط التعويضات التي سددتها شركات التأمين شهريًا، 1.6 مليار جنيه ، في الشهور الثمانية الأولي من العام الحالي، مقابل 1.4 مليار جنيه، هي متوسط التعويضات المُسددة شهريًا في الشهور الثمانية الأولي من العام الماضي 2019.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، إفتتح سوق التأمين عام 2020 ، بسداد 2.2 مليار جنيه ، كتعويضات ومطالبات للعملاء، موزعة بواقع 1.4 مليار لشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 800 مليون جنيه تقريبًا، سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

31.8 % نسبة الإنخفاض في التعويضات المُسددة في فبراير مقارنة بيناير

وفي شهر فبراير، إنخفضت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة، بسوق التأمين، بقيمة 700 مليون جنيه تقريبًا، مقارنة بالشهر السابق، بنسبة إنخفاض تصل الي 31.8% ، إلا أنها شهدت ثابتًا في شهر مارس.

وفي شهر أبريل، تراجعت فاتورة التعويضات والمطالبات ، التي سددتها شركات التأمين، سواء العاملة في نشاط الممتلكات والمسئوليات، أو الحياة وتكوين الأموال، بقيمة 400 مليون جنيه، وبنسبة تراجع تلامس 26.7% .

إنخفاض جديد في فاتورة تعويضات مايو وقفزة في يونيو

وشهدت نفس الفاتورة، تراجعًا أخر في شهر مايو بقيمة 200 مليون جنيه، بنسبة تلامس 18.2%، إلا أنها قفزت في شهر يونيو الماضي، بنسبة ضخمة تصل الي 233.3% ، بقيمة تصل الي 2.1 مليار جنيه.

وفي شهر يوليو، تراجعت فاتورة التعويضات المسددة بشركات التأمين، بقيمة تصل الي 1.2 مليار جنيه، وبنسبة 40% ، مقارنة بفاتورة التعويضات والمطالبات المسددة، في الشهر السابق.

وإختتم السوق شهر أغسطس، بإنخفاض تعويضاته بقيمة 200 مليون جنيه، مقارنة بالفاتورة المُسددة في الشهر السابق.

الجراف التالي، يوضح فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة، بسوق التأمين ، سواء في تأمين الحياة أو الممتلكات، خلال الفترة من يناير حتي نهاية أغسطس من العام الحالي 2020.

الجراف التالي، يوضح فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة، بسوق التأمين ، سواء في تأمين الحياة أو الممتلكات، خلال الفترة من يناير حتي نهاية أغسطس من العام الماضي 2019.