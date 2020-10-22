تأميـــن

1.6 مليار جنيه متوسط التعويضات المُسددة شهريًا بسوق التأمين (جراف)

خلال الشهور الثمانية الأولي من العام الحالي
كتب  و
1:31 ص, الجمعة, 23 أكتوبر 20 1:31 ص, الجمعة, 23 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

سددت شركات التأمين، العاملة في السوق المصرية، سواء في نشاط الحياة وتكوين الأموال، أو الممتلكات والمسئوليات، تعويضات ومطالبات، تزيد قيمتها علي 12.9 مليار جنيه، في الشهور الثمانية الأولي من العام الحالي 2020، مقابل 11.5 مليار جنيه تقريبًا، مُسددة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019 ، بزيادة تصل الي 1.4 مليار جنيه، بنسبة إرتفاع بلغت 12.3%.

200 مليون جنيه زيادة شهرية في التعويضات المُسددة بسوق التأمين

وبلغ متوسط التعويضات التي سددتها شركات التأمين شهريًا، 1.6 مليار جنيه ، في الشهور الثمانية الأولي من العام الحالي، مقابل 1.4 مليار جنيه، هي متوسط التعويضات المُسددة شهريًا في الشهور الثمانية الأولي من العام الماضي 2019.

اقرأ أيضا  اتحاد التأمين يختار صابر والألفى فى عضوية مجلس إدارته ويكرم الأعضاء السابقين

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، إفتتح سوق التأمين عام 2020 ، بسداد 2.2 مليار جنيه ، كتعويضات ومطالبات للعملاء، موزعة بواقع 1.4 مليار لشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 800 مليون جنيه تقريبًا، سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

31.8 % نسبة الإنخفاض في التعويضات المُسددة في فبراير مقارنة بيناير

وفي شهر فبراير، إنخفضت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة، بسوق التأمين، بقيمة 700 مليون جنيه تقريبًا، مقارنة بالشهر السابق، بنسبة إنخفاض تصل الي 31.8% ، إلا أنها شهدت ثابتًا في شهر مارس.

اقرأ أيضا  زيادة كبيرة فى فاتورة تعويضات شركات التأمين التكافلى خلال 8 أشهر الأولى من العام

وفي شهر أبريل، تراجعت فاتورة التعويضات والمطالبات ، التي سددتها شركات التأمين، سواء العاملة في نشاط الممتلكات والمسئوليات، أو الحياة وتكوين الأموال، بقيمة 400 مليون جنيه، وبنسبة تراجع تلامس 26.7% .

إنخفاض جديد في فاتورة تعويضات مايو وقفزة في يونيو

وشهدت نفس الفاتورة، تراجعًا أخر في شهر مايو بقيمة 200 مليون جنيه، بنسبة تلامس 18.2%، إلا أنها قفزت في شهر يونيو الماضي، بنسبة ضخمة تصل الي 233.3% ، بقيمة تصل الي 2.1 مليار جنيه.

وفي شهر يوليو، تراجعت فاتورة التعويضات المسددة بشركات التأمين، بقيمة تصل الي 1.2 مليار جنيه، وبنسبة 40% ، مقارنة بفاتورة التعويضات والمطالبات المسددة، في الشهر السابق.

اقرأ أيضا  العلامات التجارية في صناعة التأمين العالمية ستفقد 20% من قيمتها بسبب جائحة كورونا

وإختتم السوق شهر أغسطس، بإنخفاض تعويضاته بقيمة 200 مليون جنيه، مقارنة بالفاتورة المُسددة في الشهر السابق.

الجراف التالي، يوضح فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة، بسوق التأمين ، سواء في تأمين الحياة أو الممتلكات، خلال الفترة من يناير حتي نهاية أغسطس من العام الحالي 2020.

الجراف التالي، يوضح فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة، بسوق التأمين ، سواء في تأمين الحياة أو الممتلكات، خلال الفترة من يناير حتي نهاية أغسطس من العام الماضي 2019.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم

اقرأ أيضاً

الإتحاد الاردني للتأمين يوضح موقف تغطيات “البحري” من تعويضات كورونا

ماهر أبو الفضل 2:34 ص, الخميس, 22 أكتوبر 20

تراجع نصيب شركات التأمين الممتلكات من الأقساط المُحصلة وزيادة حصة الحياة (جراف)

الشاذلي جمعة 1:43 ص, الخميس, 22 أكتوبر 20

دخول اتفاقية التأمين الاجتماعي بين مصر واليونان حيز التنفيذ

مدحت إسماعيل 3:13 م, الأربعاء, 21 أكتوبر 20

أليانز تفوز بلقب أفضل علامة تجارية فى نشاط التأمين من «إنتربرند» للمرة الثانية

الشاذلي جمعة 2:26 م, الأربعاء, 21 أكتوبر 20

قطار أقساط التأمين المحصلة يمر بسلام ويتجاوز مطب “كورونا” (جراف)

الشاذلي جمعة 12:52 ص, الأربعاء, 21 أكتوبر 20

«ميونخ ري لإعادة التأمين» ترفع خسائر كورونا إلى 2.3 مليار يورو وتعلن نتائجها 5 نوفمبر

مروة عبد النبي 6:44 م, الثلاثاء, 20 أكتوبر 20