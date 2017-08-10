1.6 مليار جنيه مبيعات 10 أصناف من الأدوية خلال 6 أشهر

أحمد صبرى: حققت الـ 10 أصناف الأكثر مبيعا فى الأدوية، من حوالى 12 ألف صنف متداول فى السوق المصرية، مبيعات بقيمة 1.6 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الحالى. وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات الدوائية، حصلت "المال" على نسخة منه، أن تلك الأصناف معظمها لشركات أجنبية

أحمد صبرى:



حققت الـ 10 أصناف الأكثر مبيعا فى الأدوية، من حوالى 12 ألف صنف متداول فى السوق المصرية، مبيعات بقيمة 1.6 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الحالى.

وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات الدوائية، حصلت “المال” على نسخة منه، أن تلك الأصناف معظمها لشركات أجنبية مثل نوفارتس، وجلاكسو، وميرك، وشركة حكومية هى القابضة للأدوية، وشركتى إيبكو وأمون، المحليتين .

جاء فى المركز الأول عقار أوجمانتين –مضاد حيوى – لشركة جلاكسو بحجم مبيعات 201 مليون جنيه، وفى المركز الثاني عقار كاتفلام – مسكن – من شركة نوفارتس بحجم مبيعات 187 مليون جنيه، وثالثا المضاد الحيوى هاى بيوتك، لشركة أمون بحجم مبيعات 182 مليون جنيه، تلاه المسكن الشهير فولتارين، لشركة نوفارتس بحجم مبيعات 165 مليون جنيه.



وفى المركز الخامس جاء المنشط الجنسي “إيريك” الذى تنتجه شركة أدويا، بحجم مببعات 161 مليون جنيه، وسادسا عقار كونكور، بحجم مبيعات 158 مليون جنيه، وسابعا بروفين بـ 157 مليون جنيه، وثامنا سيفيترايكسون بمبيعات 152 مليون جنيه، وتاسعا كاتفاست بمبلغ 148مليون جنيه، وأخيرا كيورام، بحجم مبيعات 143 مليون جنيه.

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