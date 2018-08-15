1.6 مليار جنيه صادرات النحاس في 5 شهور

محمود زكي كشف التقرير الصادر عن غرفة مواد البناء بزيادة صادرات النحاس ومصنوعاته بنسبة 26% وذلك خلال 5 أشهر بداية من يناير إلى مايو 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2017. وأضاف التقرير أن إجمالي صادرات النحاس بلغت 1.6…

محمود زكي

كشف التقرير الصادر عن غرفة مواد البناء بزيادة صادرات النحاس ومصنوعاته بنسبة 26% وذلك خلال 5 أشهر بداية من يناير إلى مايو 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2017.

وأضاف التقرير أن إجمالي صادرات النحاس بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة من العام الحالي وهو ما يعادل 91 مليون دولار في حين بلغ إجمالي الصادرات في نفس الفترة من العام الماضي 1.3 مليار جنيه وهو ما يعادل 74 مليون دولار.

وأوضح التقرير الصادر عن الغرفة إن إجمالي صادرات الألومنيوم بلغت 5 مليار جنيه خلال 5 شهور من العام الحالي في حين بلغ إجمالي الصادرات في نفس الفترة من العام الماضي 3.2 مليار جنيه

وأشار التقرير الصادر عن الغرفة أن نسبة الزيادة في حجم صادرات الألومنيوم بلغت 55% في تلك الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

