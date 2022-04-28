زادت إيرادات شركة جهينة للصناعات الغذائية من العصائر بنحو 21% لتسجل 1.6 مليار جنيه خلال العام الماضي 2021، مقابل 1.3 مليار خلال 2020، بحسب بيانات نتائج الأعمال المجمعة حصلت “المال” على نسخة منها.

يشار إلى أن صافي إيرادات شركة جهينة للصناعات الغذائية “المتخصصة فى إنتاج الزبادى والألبان والعصائر” قد ارتفعت خلال العام الماضي 2021 بنحو 17% لتسجل 8.8 مليار جنيه.

وتخطط شركة جهينه للصناعات الغذائية للانتهاء من تركيب خطى إنتاج ألبان خلال يوليو المقبل وذلك لرفع الكفاءة والطاقة الإنتاجية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على منتجات الشركة.

وقال نيلس تومسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات جهينه، في تصريحات سابقة للصحفيين على هامش حفل الإفطار السنوى، إن الطاقة الإنتاجية للخطين ابمستهدف تركيبهما تسجل نحو 80 ألف لتر في الساعة.

ويبلغ رأسمال جهينة الحالي 941 مليون جنيه موزعًا على 941 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بشكل رئيسى بين شركة فرعون للاستثمارات المالكة للنسبة الأكبر من الأسهم بنسبة (50.07%).