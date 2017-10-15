اقتصاد وأسواق

1.6 % أعلى معدل للتغير فى أسعار المواسير

المال – خاص:شهدت أسعار المواسير تباينات سعرية طفيفة خلال شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بشهر أغسطس، تراوحت بين الاستقرار إلى الارتفاع بمقدار 1.6 %  حسبما كشفت نشرة مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان .وفيما يلى أسعار المواسير بمختلف أنوا
15 أكتوبر، 2017 15 أكتوبر، 2017

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المال – خاص:

شهدت أسعار المواسير تباينات سعرية طفيفة خلال شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بشهر أغسطس، تراوحت بين الاستقرار إلى الارتفاع بمقدار 1.6 %  حسبما كشفت نشرة مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان .

وفيما يلى أسعار المواسير بمختلف أنواعها :


                                                                                                           مواسير حديد مجلفن

 

 

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

سبتمبر

سبتمبر

أغسطس

128.7%

1.6%

13.64

31.2

30.72

متر طولى

مواسير 1/2  سمك  2.5 مم

131.7%

1.5%

31.34

72.6

71.52

متر طولى

مواسير1.5 سمك 2.5 مم

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               مواسير بولى بروبلين

 

 

 

 

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

سبتمبر

سبتمبر

أغسطس

54.8%

0%

7.78

12.04

12.04

متر طولى

 

 

                  

20 بار1/2-20مم

66.9%

0 %

43.63

72.81

72.81

متر طولى

20 بار1.5-50مم

27%

0%

18.03

22.89

22.89

مترطولى

معزولة ضد الشمس 3/4 -25 مم

37.7%

0%

22.53

31.02

31.02

متر طولى

مواسير فايبر 20 بار4/3

 

 

 

 

 

                                                                                                                     مواسير بلاستيك

 

 

 

 

 

 

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

سبتمبر

سبتمبر

أغسطس

53.1%

0%

3.22

4.93

4.93

متر طولى

مواسير بلاستيك رمادى 1/2

67.5%

0%

29.27

49.02

49.02

مترطولى

مواسير بلاستي أبيض للصرف 3

72.5%

0%

45.6

78.66

76.66

متر طولى

مواسير بلاستيك أبيض للصرف 4

 

                          مواسير فخار

 

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

سبتمبر

سبتمبر

أغسطس

101.5%

0%

39.96

80.50

80.50

متر طولى

مواسير 6 بوصلة عادية

113

%

0%

59.94

127.65

127.65

متر طولى

مواسير 8 بوصلة عادية

73.4%

0%

51.06

88.55

88.55

متر طولى

مواسير 6 بوصلة مرنة

71.3 %

0 %

83.25

142.60

142.60

متر طولى

مواسير 8 بوصلة مرنة

 

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