1.6 % أعلى معدل للتغير فى أسعار المواسير

المال – خاص:شهدت أسعار المواسير تباينات سعرية طفيفة خلال شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بشهر أغسطس، تراوحت بين الاستقرار إلى الارتفاع بمقدار 1.6 % حسبما كشفت نشرة مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان .وفيما يلى أسعار المواسير بمختلف أنوا

المال – خاص:





شهدت أسعار المواسير تباينات سعرية طفيفة خلال شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بشهر أغسطس، تراوحت بين الاستقرار إلى الارتفاع بمقدار 1.6 % حسبما كشفت نشرة مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان .

وفيما يلى أسعار المواسير بمختلف أنواعها :





مواسير حديد مجلفن

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق سبتمبر سبتمبر أغسطس 128.7% 1.6% 13.64 31.2 30.72 متر طولى مواسير 1/2 سمك 2.5 مم 131.7% 1.5% 31.34 72.6 71.52 متر طولى مواسير1.5 سمك 2.5 مم

مواسير بولى بروبلين

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق سبتمبر سبتمبر أغسطس 54.8% 0% 7.78 12.04 12.04 متر طولى 20 بار1/2-20مم 66.9% 0 % 43.63 72.81 72.81 متر طولى 20 بار1.5-50مم 27% 0% 18.03 22.89 22.89 مترطولى معزولة ضد الشمس 3/4 -25 مم 37.7% 0% 22.53 31.02 31.02 متر طولى مواسير فايبر 20 بار4/3

مواسير بلاستيك

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق سبتمبر سبتمبر أغسطس 53.1% 0% 3.22 4.93 4.93 متر طولى مواسير بلاستيك رمادى 1/2 67.5% 0% 29.27 49.02 49.02 مترطولى مواسير بلاستي أبيض للصرف 3 72.5% 0% 45.6 78.66 76.66 متر طولى مواسير بلاستيك أبيض للصرف 4

مواسير فخار