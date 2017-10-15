1.6 % أعلى معدل للتغير فى أسعار المواسير

معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
سبتمبر
سبتمبر
أغسطس
128.7%
1.6%
13.64
31.2
30.72
متر طولى
مواسير 1/2 سمك 2.5 مم
131.7%
1.5%
31.34
72.6
71.52
متر طولى
مواسير1.5 سمك 2.5 مم
مواسير بولى بروبلين
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
سبتمبر
سبتمبر
أغسطس
54.8%
0%
7.78
12.04
12.04
متر طولى
20 بار1/2-20مم
66.9%
0 %
43.63
72.81
72.81
متر طولى
20 بار1.5-50مم
27%
0%
18.03
22.89
22.89
مترطولى
معزولة ضد الشمس 3/4 -25 مم
37.7%
0%
22.53
31.02
31.02
متر طولى
مواسير فايبر 20 بار4/3
مواسير بلاستيك
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
سبتمبر
سبتمبر
أغسطس
53.1%
0%
3.22
4.93
4.93
متر طولى
مواسير بلاستيك رمادى 1/2
67.5%
0%
29.27
49.02
49.02
مترطولى
مواسير بلاستي أبيض للصرف 3
72.5%
0%
45.6
78.66
76.66
متر طولى
مواسير بلاستيك أبيض للصرف 4
مواسير فخار
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
سبتمبر
سبتمبر
أغسطس
101.5%
0%
39.96
80.50
80.50
متر طولى
مواسير 6 بوصلة عادية
113
%
0%
59.94
127.65
127.65
متر طولى
مواسير 8 بوصلة عادية
73.4%
0%
51.06
88.55
88.55
متر طولى
مواسير 6 بوصلة مرنة
71.3 %
0 %
83.25
142.60
142.60
متر طولى
مواسير 8 بوصلة مرنة