1.5 مليون يورو.. «الاستثمار من أجل التوظيف» تمنح تمويلًا لمؤسسة غبور للتنمية

أعلنت مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” عن منح

غبور للتمنية تمويلًا لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

ويبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات قرابة 1.5 مليون يورو، حيث تساهم المبادرة بحوالي 75% من قيمة هذه الاستثمارات، أما باقي التكلفة فيتحملها تحالف مؤسسة غبور مع الشركة الدولية للتجارة والتسويق (ايتامكو) .

تسعى مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف من خلال هذه المنح إلى تذليل العقبات أمام خلق مزيد من فرص العمل والارتقاء بمستويات الفرص المتاحة في القطاع الخاص.

وقال رؤوف خلف، الرئيس التنفيذي لمبادرة الاستثمار من أجل التوظيف إن سعي المبادرة لتوفير الدعم اللازم لتوطين مختلف الصناعات، بما يفتح الباب أمام توفير مزيد من الوظائف في هذه القطاعات.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي بحضور «المال» أن الاتفاقية مع تحالف «مؤسسة غبور للتنمية وايتامكو» تستهدف مواكبة التطور في المشهد الاستثماري في مصر مع جهود الحكومة المصرية في زيادة إنتاج السيارات الكهربائية.

وذلك من خلال تطوير القدرات الفنية وتأهيل مزيد من القوى العاملة الماهرة لتلبية طلبات المصنعين في الفترة المقبلة، إذ سيتوفر ما يصل إلى 500 فرصة عمل.

وقال جورج صدقى الأمين العام لمؤسسة غبور للتنمية، إن سعى في المؤسسة لتزويد الشباب والمهنيين بالأدوات والبرامج التدريبية اللازمة لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل من خلال الاتفاقية الموقعة، لتوفير 500 وظيفة جديدة سواء داخل التحالف أو في مؤسسات أخرى.

وذلك إلى جانب الارتقاء بـ 400 وظيفة جديدة مما ينعكس على مستوى بيئة العمل أو الدخل مع التركيز على التقنيات الجديدة في قطاع السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، ومنها صيانة السيارات الكهربائية والتجارية بالاضافة الى تطبيق أحدث الاساليب فى مجال طلاء المركبات بالاعتماد على ممارسات تراعي الأبعاد البيئية.