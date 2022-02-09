1.5 مليون مركبة مبيعات «الكهربائية» فى الولايات المتحدة بنهاية 2021

قالت شركة «كيلى بلو بوك KKB» الأمريكية المتخصصة فى تقييم المركبات وأبحاث السيارات إن مبيعات المركبات الكهربائية فى الولايات المتحدة ارتفعت بنهاية العام الماضى بنسبة تصل إلى %85.9، لتقترب من حاجز 1.5 مليون مركبة خضراء صديقة للبيئة، مقارنة مع مبيعاتها خلال العام الأول من الوباء “2020”، والتى بلغت 783.5 ألف مركبة، لتقفز حصتها السوقية من إجمالى مبيعات السوق الأمريكية من %5.4، إلى %9.7 بنهاية 2021.

وأشار «KKB» فى تقرير لها إلى أن مبيعات السيارات بشتى أنواعها سواء المدعومة بمحركات تقليدية تعمل بالديزيل أو البنزين أو الصديقة للبيئة سواء العاملة بالبطاريات أو «الهايبرد» ارتفعت بنسبة طفيفة العام الماضى بلغت %3.4، لتقفز إلى 15.1 مليون مركبة، مقارنة مع مبيعاتها خلال 2020، والتى سجلت 14.6 مليون مركبة.

وذكر التقريرأن مبيعات المركبات العاملة بالبطاريات صعدت بنسبة كبيرة للغاية لتبلغ %89 لتسجل 487.5 ألف سيارة بنهاية العام الماضى، مقارنة مع أدائها خلال العام الأول من تفشى فيروس كورونا المستجد، والتى سجلت 257.9 ألف مركبة.

وأشار التقرير إلى أن مبيعات السيارات الهجينة «الهايبر» تمكنت من بيع وتسليم ما يقرب من 969.4 ألف سيارة، مقابل 525.6 ألف وحدة مباعة خلال 2020، بنمو بلغ %84.

أداء قياسى الربع الرابع رغم الركود

وحققت مبيعات السيارات الكهربائية فى الولايات المتحدة الأمريكية أداءً قياسيًا خلال الربع الرابع من العام الماضى على الرغم من حالة الركود التى أصابت سوق السيارات بأمريكا نتيجة تفاقم أزمة نقص المكونات، ونقص المعروض من السيارات الجديدة، وارتفاع الأسعار بشكل قياسى.

وقال تقرير “KKB “ إن مبيعات المركبات الكهربائية بلغت خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضى 388.7 ألف مركبة، مقابل 275.5 ألف وحدة مباعة خلال 2020، بنمو بلغ %41.

وصعدت مبيعات المركبات العاملة بالبطاريات بنسبة تصل إلى %72، لتسجل 147.8 ألف مركبة خلال الربع الأخير من 2021، مقابل 86 ألف وحدة مباعة خلال الفترة ذاتها من العام الأول من الوباء.

كما ارتفعت مبيعات المركبات الهجينة «الهايبر»، وإن كانت بوتيرة أقل من العاملة بالكامل بالبطاريات، بنسبة تصل إلى %27.1، لتسجل 240.9 ألف مركبة بنهاية الربع الرابع من 2021، مقابل 189.5 ألف سيارة مباعة خلال الفترة نفسها من 2020.

ومع الأداء القياسى لمبيعات السيارات الكهربائية، ارتفعت حصتها السوقية من %6.6 خلال الربع الأخير من 2020، إلى %11.8 خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وفى الوقت الذى تشهد فيه مبيعات السيارات الكهربائية أداءً قويًا بالولايات المتحدة الأمريكية، هبطت مبيعات السوق الإجمالية خلال الفترة من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2021 بنسبة تصل إلى %21.3، لتسجل 3.3 مليون مركبة، مقابل 4.2 مليون سيارة مباعة خلال نفس الفترة من 2020.

شركات السيارات الأمريكية تنفق 55 مليار دولار لإنتاج سيارات كهربائية

تعتزم كل من «فورد» و«جنرال موتورز» أكبر شركات سيارات فى الولايات المتحدة الأمريكية، ضخ استثمارات بقيمة تصل إلى 55 مليار جنيه بهدف التحول من إنتاج سيارات تقليدية إلى سيارات تعمل بالكهرباء ضمن مساعيها لمواكبة التطور الذى تشهده صناعة المركبات فى العالم والهادف إلى استبدال المركبات التقليدية بأخرى صديقة للبيئة.

وتسعى جنرال موتورز العالمية، والمالكة لعلامات شيفروليه وكاديلاك وغيرها من الماركات، إلى ضح استثمارات بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار بهدف تحويل عدد من المركبات التابعة للمجموعة إلى مصنع الطاقة الخضراء، بإجمالى 30 سيارة وذلك بحلول 2025.

كما تسعى فورد العالمية لاستثمار ما يقرب من 20 مليار دولار للتحول إنتاجها إلى السيارات الكهربائية خلال السنوات الخمسة المقبلة.

ويتوقع موقع “statista” أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية فى العالم بحلول2030 لتستحوذ على حصة تصل إلى %26 أى من بين 4 سيارات مباعة فى العالم واحدة كهربائية، على أن ترتفع إلى ما يتعدى %72 بحلول 2040.

كما تكهن الموقع فى تقرير له بأن يستمر تعاظم الحصة السوقية للمركبات الكهربائية الصديقة للبيئة بحلول عام 2050 إلى ما يقرب من %80.