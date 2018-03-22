1.5 مليون طن صادرات الخضر والفاكهة فى 3 شهور

الصاوى أحمد سجلت تعاقدات صادرات مصر من الخضر والفاكهة، منذ مطلع العام، حتى نهاية مارس نحو 1.5 مليون طن، وقال ياسر خيال، مديرمركز المعلومات فى اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية إن البرتقال والبطاطس والبصل، تصدروا القائمة، مشيرا إلى أن مصر…

الصاوى أحمد

سجلت تعاقدات صادرات مصر من الخضر والفاكهة، منذ مطلع العام، حتى نهاية مارس نحو 1.5 مليون طن، وقال ياسر خيال، مديرمركز المعلومات فى اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية إن البرتقال والبطاطس والبصل، تصدروا القائمة، مشيرا إلى أن مصر تصدر الموالح بمختلف أنواعها لنحو 65 دولة حول العالم.

ووفقا لتأكيدات وزارة الزراعة، فى تقرير أصدرته مؤخرا، بلغت جملة الصادرات الزراعية خلال 2017، نحو 4.8 مليون طن، مقارنة مع 4.3 مليون خلال 2016، وتشير البيانات إلى ان قيمة الصادرات خلال 11 شهر من نفس العام تجاوزت 2 مليار دولار.

وأوضحت أن الموالح أهم صادرات العام الماضى، بواقع 1.4 مليون طن، والبطاطس نحو 800 ألف طن، والبصل 500 ألف طن، و16 ألف طن فلفل، و40 ألف طن فراولة، و140 ألف طن عنب، و49 ألف طن مانجو، و130 ألف طن رمان.

وقال «خيال» إن الموالح استحوذت على نصيب الأسد من صادرات العام الماضى، مشيراً إلى أنها وضعت فى المرتبة الثانية بعد أسبانيا، العام الماضى، كأكبر دولة مصدرة لبرتقال المائدة فى العالم.

وأكد أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً فى معدل الطلب على المنتجات الزراعية، خلال الموسم التصديرى الحالى، خاصة من دول الاتحاد الأوروبى، والخليح، فضلاً عن زيادة إقبال الصين على البرتقال المصرى.

وبدأت مصر تصدير الموالح إلى الصين الشعبية، بأكثر من 23 ألف طن خلال 2015، وتجاوزت 36 ألف طن فى 2016، ووصلت 101 ألف طن عام 2017.

كان وزير الزراعة، د. عبد المنعم البنا، قد أكد مؤخراً، أن مصر نجحت فى فتح 12 سوقاً خارجية، منها فيتنام، وأندونيسيا، وموريشيوس، وأستراليا، والفلبين، أمام نحو 9 محاصيل زراعية، أهمها الموالح.

يذكر أن معدلات إقبال الأسواق الخارجية على الصادرات الزراعية المصرية، كان قد ارتفع بشكل ملحوظ مؤخراً، بعد تطبيق المعايير والمواصفات الدولية، على منظومة التصدير الجديدة، التى تطبقها وزارتى الزراعة والتجارة، وبمقتضاها تم تشديد الإجراءات، لضمان الجودة ورفع قابلية الحاصلات المصرية للتصدير، والحفاظ على سمعتها عالميا.



