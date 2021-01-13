1.5 مليون طن إجمالى صادرات الموالح خلال 2020

نجحت وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى فى فتح السوق الاندونيسى أمام «الجريب فروت» (موالح) خلال نهاية العام الماضى ،بعد مفاوضات بين الجانبين تزامنت مع ظهور وباء كورونا.

وأكد تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى، تلقاه وزير الزراعة، أن حجم الصادرات الزراعية من الموالح بلغت نحو 1.5مليون طن خلال 2020 وظلت مصر متربعة على عرش الدول المصدرة للموالح عالميا.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أعلن قبل أيام عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن العام الماضى رغم ظروف تفشى فيروس كورونا وارتباك حركة النقل والتجارة الدولية بنسبة تصل إلى %25.

وقال إن عام كورونا الماضى ،شهد أيضا فتح 11 سوقاً جديدة أمام منتجاتنا الزراعية أهمها السوق اليابانية وتوقيع بروتوكول لتصدير المانجو المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذى يؤكد على جودة المنتجات الزراعية المصرية وزيادة الطلب عليها من كل دول العالم.

أكد وزير الزراعة أن الصادرات بلغت 5 ملايين و65 ألف و325 طناً من المنتجات الزراعية بما يعادل 2.1 مليار دولار أى حوالى 33 مليار جنية مصرى، الأمر الذى يسهم فى دعم الاحتياطى بالنقد الأجنبي

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، البنجر، الرمان، العنب، البطاطا، المانجو، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الفلفل.