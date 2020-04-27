1.5 مليون جنيه إيرادات «التموين» من الفسيخ والرنجة

أكد مصدر مسئول فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال»، أن الشركة المصرية لتسويق الأسماك-إحدى شركات القابضة- حققت مبيعات وصلت إلى مليون و590 ألف جنيه، إجمالى ما تم بيعه من أسماك الرنجة والفسيخ خلال الأسبوع الماضي.

قال المصدر إن الشركة المصرية طرحت 200 طن رنجة وفسيخ فى الفروع التابعة للشركة فى القاهرة والجيزة، موضحا أن الكمية التى تم طرحها 100 طن من الرنجة و100 طن أخرى من الفسيخ.

يذكر أن عدد أفرع الشركة المصرية لتسويق الأسماك يصل إلى 27 منفذًا استهلاكيًا فى القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) وتقوم بطرح جميع أنواع الأسماك الطازجة والمجمدة.

أضاف أن وزارة التموين طرحت تلك الأنواع من الأسماك بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى السوق المحلية، وبلغ سعر كيلو الفسيخ 120 جنيها، وكيلو الرنجة من 32 إلى 46 جنيها.

تابع أن مبيعات الفسيخ مليون و200 ألف جنيه، بينما بلغت الرنجة 390 ألف جنيه .

يذكر أن الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، ويبلغ رأس مالها 5 ملايين جنيه، مملوكة بالكامل للقابضة.

أوضح المصدر أنه يتم طرح الأسماك المختلفة بأسعار منخفضة عن الأسواق، ويبلغ سعر كيلو البورى 35 جنيها، والبلطى 21 جنيها، والمكريل 25 جنيها، والمكرونة 30 جنيها .

أشار إلى أنه يتم ضخ 50 طنًا من كل نوع من الأسماك المختلفة بمنافذ الشركة المصرية لتسويق الأسواق لتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية.