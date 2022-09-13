1.5 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بقطر خلال 2020 / 2021 بارتفاع 14.3%

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، عن قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر والتي سجلت 1.5مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 1.3مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%.

بينما بلغت قيمة تحويلات القطريين العاملين في مصر 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 2.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 34 %.

وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 507.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 مقابل 678.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 25.1%.

وسجل عدد سكان مصر 103.9 مليون نسمة في 2022، بينما سجل عدد سكان قطر 3 ملايين نسمة عام 2022.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة قطر طبقــاً لتقـديـرات البعثة 141 ألف مصري حتى نهاية 2021.