1.5 مليار جنيه للقضاء على تكدس الطرق فى الإسكندرية

■ عرفات: تغيير كامل فى المداخل الغربية للمحافظةمعتز محمودقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن المداخل الغربية لمدينة الإسكندرية ستتغير تمامًا لتشهد اختلافًا ملحوظًا خلال الأشهر المقبلة مع انتهاء بعض المشروعات التى يجرى العمل فيها حاليًّا.وأضاف فرحات خلال زيارته للإسكندرية مؤخرًا، لتفقد سير

■ عرفات: تغيير كامل فى المداخل الغربية للمحافظة

معتز محمود

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن المداخل الغربية لمدينة الإسكندرية ستتغير تمامًا لتشهد اختلافًا ملحوظًا خلال الأشهر المقبلة مع انتهاء بعض المشروعات التى يجرى العمل فيها حاليًّا.

وأضاف فرحات خلال زيارته للإسكندرية مؤخرًا، لتفقد سير المشروعات ومعدلات التنفيذ بها أن أبرز تلك المشروعات هو مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق برج العرب الكافورى الذى يدخل ضمن المشروع القومى للطرق، والذى أوشكت شركات المقاولات على الانتهاء منه.

وأشار إلى أنه ليس ببعيد عن هذا المشروع يجرى حاليًّا تطوير الطريق من تقاطع مطار برج العرب حتى ميدان سيدى كرير وإنشاء كوبرى التعمير، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء منها منتصف يوليو المقبل.

وأوضح وزير النقل أن القوات المسلحة ستنتهى خلال شهر من الكوبرى الذى تنشئه بسيدى كرير على الطريق الساحلى، والذى يقع على بعد 500 متر من كوبرى التعمير.

ولفت إلى أن ذلك يتزامن مع أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة ومنطقة العجمى بالطريق الساحلى الدولى السريع، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيعمل خدمة أهالى الدخيلة والمكس، لأن المرحلة الأولى ستخدم طريق أم زغيو.

وأكد أن هناك أهمية كبيرة للمحور الجديد، إذ إن الشاحنات ستتوجه مباشرةً من ميناء الدخيلة إلى الطريق «الساحلى الدولى» دون الحاجة للعبور وسط مدينة الإسكندرية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على انسياب حركة المرور بالإسكندرية، وعدم تكامل الشاحنات فى منطقة الميناء.

وكشف الوزير أن التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات الثلاثة تتعدى الـ1.5 مليار جنيه، وستعمل على تسهيل حركة المرور غرب الإسكندرية، موضحا أنه من ضمن المشروعات كوبرى الدخيلة وطريق برج العرب الذى سيتم افتتاحه فى منتصف شهر يوليو المقبل.