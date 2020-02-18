1.5 مليار جنيه قيمة إنشاء محطة بضائع عامة بشرق بورسعيد

أكد المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن قيمة إنشاء تحالف بولوريه- تويوتا” و”إن واي كيه”، لإقامة محطة رورو السيارات، تصل إلى 159 مليون دولار، بطول رصيف 600 متر مربع، لافتًا إلى التعاقد مع شركة سيسكو ترانس في تشغيل محطة بضائع عامة بشرق بورسعيد بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري، وسيتم عرض تلك العقود على مجلس النواب قريبًا.

وصرّح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بأن المنطقة تسعى لتأسيس ذراع استثمارية، في إطار سعيها لتعزيز دورها الاقتصادي التنموي خلال خطتها الخمسية، بحيث تستحوذ المنطقة على 51% و49% تكون متاحة للقطاع الخاص ليسمح للهيئة بالعمل في مجال البيزنس، بجانب عملها في جذب المشروعات والصناعات المختلفة، خاصة أن الهيئة تحقق إيرادات كبيرة لكن التزاماتها أكبر من تلك الإيرادات.

أنشئت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب القانون 83 لسنة 2002 “المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة” بموجب القانون 27 لعام 2015، وتتكون المنطقة الاقتصادية من ستة موانئ على البحر الأحمر والبحر المتوسط، وأربع مناطق اقتصادية بمساحة إجمالية حوالى 461 كيلومترًا مربعًا.

ومن أهداف إنشاء الهيئة إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية، وفقًا لأعلى المعايير العالمية، إلى جانب خلق بيئة عمل مواتية تشجع المستثمرين على إنشاء شركات في المنطقة والاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون.

محمد ريحان ونادية سلام