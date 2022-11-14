«1.5 مليار جنيه صافي مديونية».. «بالم هيلز»: تعويم الجنيه وارتفاع الفوائد رفعا تكلفة الإنشاءات 20%

أكد حازم بدران، الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز للتعمير، أن الارتفاع القوي في أرباح الشركة في الربع الثالث يرجع إلى تحقيق طفرة في المبيعات، حسبما ذكر موقع العربية.

وأضاف “بدران” في مقابلة مع “العربية”، أن الشركة كانت أطلقت أكبر مشروعين لها في عامي 2015 و2016 هما “باديا” وبالم هيلز القاهرة الجديدة.

وأوضح بدران أن هناك تسليمات ملحوظة في هذين المشروعين اعتبارا من العام الماضي.

وأشار إلى أن المبيعات تنمو بشكل ملحوظ، مما ينعكس على ارتفاع في الأرباح، متوقعا استمرار نمو الأرباح مع تزايد تسليم الوحدات في المشاريع.

وتابع: الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز للتعمير “تسليمات الشركة بدأت تتجاوز 1000 وحدة سنويا اعتبارا من العام الماضي، بالتالي كل هذه العوامل تصب في صالح الأرباح الصافية للشركة”.

وحول تأثير انخفاض سعر الجنيه المصري، أفاد بأن التأثير تراوح بين 15% إلى 20% زيادة في تكلفة الإنشاءات بمشاريع الشركة، وهذا تم تعويضه بزيادة الأسعار النهائية بنفس النسبة.

وأوضح أن بالم هيلز تحافظ على الإنفاق على الإنشاءات، “ولدينا مخزون حوالي 3.5 مليار جنيه من الوحدات الجاهزة للتسليم، وهذه الوحدات تم بناؤها بالتكلفة القديمة بالتالي هامش الربح يزيد.. كما تعوض ارتفاع التكلفة للوحدات التي لم يتم إنشاؤها”.

ولفت بدران إلى أن صافي المديونية على بالم هيلز يبلغ 1.5 مليار جنيه، بالتالي تتأثر الشركة بشكل ملحوظ من رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير بأكثر من 100% في الربع الثالث، لتصل إلى نحو 350 مليون جنيه.

ونمت مبيعات “بالم هيلز” بـ 33% في الربع الثالث لتصل إلى 6.8 مليار جنيه.