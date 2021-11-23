1.5 مليار جنيه حصيلة الضريبة العقارية على المباني والملاهي ومتأخرات الأطيان خلال 4 أشهر

قال أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن حصيلة الضريبة العقارية عن المباني والملاهي ومتأخرات الأطيان سجلت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 1.5 مليار جنيه، مؤكدا أن هناك التزامًا من المواطنين المكلفين بأداء الضريبة العقارية المستحقة على أملاكهم، وكذلك أصحاب العديد من الأنشطة الصناعية.

حصر 43 مليون وحدة عقارية حتى نهاية أكتوبر

وأضاف فوزي في بيان اليوم إنه تم حصر 43 مليون وحدة عقارية حتى نهاية أكتوبر الماضي، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال الحصر العام من خلال لجان «الحصر والتقدير» في ديسمبر المقبل.



وأوضح أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى 30 يونيه، والثاني من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر، وهناك فرصة لدفع الضريبة دون غرامة خلال شهر بعد انتهاء المدة، وفق ما نص عليه القانون.

وأشار إلى أن المصلحة تمضى بخطى ثابتة للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مقار الضرائب العقارية بجميع المحافظات، وإنشاء مقار جديدة ودمج عدد من المقار مع مصلحة الضرائب، موضحًا أن العمل بمشروع حصر الثروة العقارية في مصر يجرى على قدم وساق، من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطار المميكن، من أجل الانتهاء من تسجيل الوحدات العقارية إلكترونيًا بالمناطق المختلفة؛ على النحو الذى يسهم فى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الحوكمة.



