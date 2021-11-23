اقتصاد وأسواق

1.5 مليار جنيه حصيلة الضريبة العقارية على المباني والملاهي ومتأخرات الأطيان خلال 4 أشهر

حصر 43 مليون وحدة عقارية حتى نهاية أكتوبر
منى عبدالباري 3:15 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21 3:15 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن حصيلة الضريبة العقارية عن المباني والملاهي ومتأخرات الأطيان سجلت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 1.5 مليار جنيه، مؤكدا أن هناك التزامًا من المواطنين المكلفين بأداء الضريبة العقارية المستحقة على أملاكهم، وكذلك أصحاب العديد من الأنشطة الصناعية.

حصر 43 مليون وحدة عقارية حتى نهاية أكتوبر

وأضاف فوزي في بيان اليوم إنه تم حصر 43 مليون وحدة عقارية حتى نهاية أكتوبر الماضي، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال الحصر العام من خلال لجان «الحصر والتقدير» في ديسمبر المقبل.

اقرأ أيضا  مصلحة الجمارك تؤكد عمل جميع منافذها رغم حالة الطقس السيئة

وأوضح أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى 30 يونيه، والثاني من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر، وهناك فرصة لدفع الضريبة دون غرامة خلال شهر بعد انتهاء المدة، وفق ما نص عليه القانون.

وأشار إلى أن المصلحة تمضى بخطى ثابتة للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مقار الضرائب العقارية بجميع المحافظات، وإنشاء مقار جديدة ودمج عدد من المقار مع مصلحة الضرائب، موضحًا أن العمل بمشروع حصر الثروة العقارية في مصر يجرى على قدم وساق، من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطار المميكن، من أجل الانتهاء من تسجيل الوحدات العقارية إلكترونيًا بالمناطق المختلفة؛ على النحو الذى يسهم فى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الحوكمة.

اقرأ أيضا  شركات الشيبسى تتعاقد مبكرا مع مزارعى البطاطس لتوريد المحصول


الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

المالية: السماح بسداد الضريبة العقارية بالمصلحة وبعض الأندية الرياضية وماكينات التحصيل بالقرى السياحية

منى عبدالباري 3:27 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 23-11-2021 في الأسواق

دعاء حسني 3:09 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يفتتحان مركز تجميع الألبان والمرحلة الثانية لمشروع الميكنة الزراعية

الصاوي أحمد 2:46 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

قمة الكوميسا بمصر.. «تعزيز الصمود بالتكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي»

خالد بدر الدين 2:41 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

غرفة الجيزة تطالب التجار بتطبيق الإجراءات الاحترازية في الجمعة البيضاء

محمد مجدي 2:34 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

199.2 مليار جنيه.. مصروفات الديون المحلية تهيمن على 92% من الفوائد أول 4 أشهر من 2020-2021 (جراف)

منى عبدالباري 2:33 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21