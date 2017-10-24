1.5 مليار جنيه تكلفه 4 محطات مياه وصرف بالجيزة

بدور إبراهيمأكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أن المحافظة تتابع مع وزارة الإسكان والجهاز التنفيذى لمياه الشرب الصرف الصحى، تنفيذ 4 مشروعات عملاقة لمياه الشرب والصرف الصحى بمدينتى الصف وأطفيح تصل تكلفتهم إلى 1.5 مليار جنيه.وأشار الدالى إلى أن المشروعات تشمل محطتى لمياه الشرب ومثلهم للصرف

بدور إبراهيم

أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أن المحافظة تتابع مع وزارة الإسكان والجهاز التنفيذى لمياه الشرب الصرف الصحى، تنفيذ 4 مشروعات عملاقة لمياه الشرب والصرف الصحى بمدينتى الصف وأطفيح تصل تكلفتهم إلى 1.5 مليار جنيه.

وأشار الدالى إلى أن المشروعات تشمل محطتى لمياه الشرب ومثلهم للصرف الصحى لخدمة القرى المحرومة من هذه الخدمات بمدينتى الصف وأطفيح.

وقال المحافظ إنه تم الانتهاء من محطة مياه الشرب بمدينة الصف وبدء تشغيلها وخلال العام المقبل، وسيتم الانتهاء من محطتى مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة أطفيح وصرف صحى للصف.

ولفت إلى أنه يقوم بجولات مستمرة على هذه المشروعات بصورة دائمة لضمان سرعة الانتهاء وإزالة أي معوقات، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لإطلاق التيار الكهربائى للمحطات.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إنشاء مدرسة الكداية الرسمية لغات”التجريبية” لحل مشكلات زيادة الإقبال على هذه المدارس.