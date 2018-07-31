1.5 مليار جنيه تكلفة تطوير وزيادة فروع «العقارى المصرى»

■ زيادة شبكة الانتشار من 27 إلى 40 فرعاً فى الفترة المقبلةسهير محمدكشف عمرو كمال، رئيس البنك العقارى المصرى العربى، عن أن تكلفة تطوير فروع البنك الداخلية وزيادتها وميكنة نظام العمل وتطوير فرع الأردن تصل إلى 1.5 مليار جنيه.أوضح كمال فى تصريح لـ«المال» أنه تم طلب حزمة من الدعم من ال

■ زيادة شبكة الانتشار من 27 إلى 40 فرعاً فى الفترة المقبلة

سهير محمد

كشف عمرو كمال، رئيس البنك العقارى المصرى العربى، عن أن تكلفة تطوير فروع البنك الداخلية وزيادتها وميكنة نظام العمل وتطوير فرع الأردن تصل إلى 1.5 مليار جنيه.

أوضح كمال فى تصريح لـ«المال» أنه تم طلب حزمة من الدعم من البنك المركزى، وما زالنا فى انتظارالموافقة عليها، موضحاً أن الدعم المطلوب الجزء الأكبر منه دعم فنى، وجزء بسيط منه مالى.

أشار كمال إلى أن عملية تطويرالبنك بالجهود الذاتية، بعد أن أصبح البنك يمتلك سيولة تصل إلى 30 مليار جنيه بعد تنفيذ خطة لبيع الأصول التى آلت ملكيتها للبنك.

أضاف كمال أن عملية التطوير تمتد إلى الفروع الداخلية، وفرع الأردن وميكنة نظام العمل المصرفى، موضحاً أن أول أولويات عملية التطوير، تحقيق الانتشار من خلال افتتاح فروع جديدة فى الأماكن الحيوية التى لا يتواجد فيها مثل 6 أكتوبر، والتجمع الخامس، والهرم، والمولات التجارية.

أكد أن عملية التطوير تشمل إعادة تصميم وتطوير الفروع القائمة، وتحمل هوية البنك الجديدة، والعمل على تغيير الصورة الذهنية للبنك لأن كل فرع له شكل مختلف عن الآخر.

أوضح أن زيادة عدد الأفرع من 27 إلى 40 فرعًا منها أفرع رئيسية ذات مساحات كبيرة، بين 120 -300 م، ويكون التوسع فيها بحساب وفروع صغيرة «مينى برانش» تتراوح مساحتها بين 60-120 م، وتمثل العدد الأكبر، والأفرع الإلكترونية، والأفرع فى أماكن التجمعات التجارية.

أشار عمرو إلى أن عملية التطوير وإعادة الهيكلة تشمل تدريب العاملين بالبنك ورفع كفاءتهم فى كل القطاعات.

أوضح أن التطوير جار فى شبكة العمل بالبنك وميكنة النظام،

بعد أن كانت تعمل يدويا بالكامل، والتعاقد مع شركة مصرية «إيجابى» لميكنة البنك، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى للميكنة خلال الربع الأول لعام 2019.

أوضح أنه من المستهدف ميكنة العمل بنسبة تصل إلى %70، المعمول به فى البنوك، مشيراً إلى أنها تستغرق فترة بين 3 إلى 4 أعوام.

أشار عمرو إلى أن عملية إعادة هيكلة البنك ترتكز على وقف نزيف الخسائر، وتحقيق أرباح، وميكنة مرحلية لنظام العمل وتحقيق الانضباط المؤسسى، فى سرية الحسابات، والعمل على انتشار فروع البنك وتغيير الصورة الذهنية فى السوق لدى العملاء.

أكد كمال أن محفظة القروض المنتظمة زادت إلى 10 مليارات جنيه، وزيادة الوادائع إلى 31 مليار جنيه، وسدت فجوة المخصصات بالكامل.