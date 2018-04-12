1.5 مليار جنيه تكلفة ترفيق 17 حيا بالعاشر من رمضان

محمود زكي قال المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إن الجهاز يقوم حاليا بترفيق 17 حيًّا جديدًا بالمدينة، إذ يشمل الترفيق عمليات صرف وفرمة طرق وروافع مياه وغيرها من أعمال المرافق، مشيرًا إلى أن تكلفة ترفيق…

محمود زكي





قال المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إن الجهاز يقوم حاليا بترفيق 17 حيًّا جديدًا بالمدينة، إذ يشمل الترفيق عمليات صرف وفرمة طرق وروافع مياه وغيرها من أعمال المرافق، مشيرًا إلى أن تكلفة ترفيق تلك الأحياء تقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه.

وأكد، في تصريحاته، لـ”المال”، أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية العام المالي الحالي حيث إذ تقوم 11 شركة مقاولات بتنفيذ عملية الترفيق لتلك الأحياء.

وأوضح أن الجهاز يعتزم إنهاء ترفيق 6 ملايين متر مربع أراضي صناعية بالمدينة، وذلك بنهاية مايو المقبل، حيث تم إرسال بيان بمساحة الأراضي التي تم ترفيقها، لهيئة التنمية الصناعية.

وأشار نائب رئيس جهاز المدينة إلى أن الجهاز انتهى من ترفيق نسبة كبيرة من تلك الأراضي، إذ إن تكلفة تلك المرافق تقدر بحوالي نصف مليار جنيه حيث تم تقسيم تلك الأراضي إلى حوالي ثلاثة آلاف قطعة أرض.

وأضاف أن ميزانية الجهاز تقدر بحوالي خمسة مليارات جنيه، حيث استحوذت أعمال المرافق على النصيب الأكبر من تلك الميزانية.

ولفت إلى أنه جارٍ طرح تصميمات المرحلة السادسة والتي تضم 11 حيا بالمدينة؛ استعدادًا لطرحها على المقاولين للتنفيذ، ومن المتوقع أن تبلغ ترفيق تلك المرحلة حوالي مليار جنيه.