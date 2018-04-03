1.5 مليار جنيه تسجيلات الضمانات المنقولة

المال ـ خاص

قال محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “I-Score”، إن إجمالى تسجيلات الضمانات المنقولة لدى الشركة وصلت إلى 1.5 مليار جنيه، بعد أيام قليلة من إطلاق السجل الإلكترونى فى 11 مارس الماضى.

وأشار – فى تصريحات لـ«المال» إلى أن عدد الجهات التمويلية التى سجلت لدى الهيئة، وصلت إلى 29 جهة تصدر ضمانات، ومنها 19 بنكا ما بين حكومي وخاص، و 8 شركات تأجير تمويلى، وشركة تمويل متناهى صغر، وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت مصادر إن النسبة الأكبر من الضمانات التى سجلت لدى الشركة، عبارة عن ماكينات إنتاج، وهو ما يعزز الدور التمويلى المهم للآلية فى خدمة قطاع الشركات والتصنيع خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن “آى سكور”، تدير أول سجل إلكتروني لإشهار حقوق الضمان للدائنين بالسوق المصرية، وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفى سبتمبر الماضى، وافق مجلس الوزراء على إقرار قانون الضمانات المنقولة، والذى ينظم استخدام الأصول المنقولة مثل الآلآت والمعدات والأشجار والجواهر كضمانة للحصول على التمويل، وهى آلية ترى «الرقابة المالية» أنها ستساعد على زيادة فرص حصول المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة النشاط.

وكان «كفافى» قد قال سابقاً – فى تصريحات صحفية – إن العمل بسجل الضمانات المنقولة سيخفض بشكل كبير من عملية الاستعلام الائتمانى بالنسبة للكيان الذى سيحتاج إلى تمويل بنكى، لافتا إلى أن السجل نفذ عمليات بقيمة 230 مليون جنيه فى أول يوم عمل له.