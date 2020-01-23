1.5 مليار جنيه استثمارات «التخصيص الفورى» بمدينة العبور

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 70 قطعة أرض بنظام الأمر المباشر بمدينة العبور بحصيلة إجمالية 1.5 مليار جنيه.

قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز المدينة، لـ«المال»: تلقينا 200 طلب من المستثمرين لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة عمرانية وتجارية وإدارية وخِدمية، وتم البتّ فى 70 منها.

وأوضح عمران أن 15 شركة سددت جدية الحجز لعدد 15 قطعة أرض بمساحات مختلفة، بنسبة 10% من السعر، وإجمالى استثمارات 350 مليون جنيه.

وتابع أن مساحة الأراضى المخصصة بين 300 متر مربع إلى 8 أفدنة، مشيرًا إلى أن سعر المتر التجارى يتراوح بين 14 و17 ألف جنيه.. وأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تدرس حاليًّا 80 طلبًا جديدًا من إجمالى الطلبات المقدًّمة من المستثمرين.

وأشار إلى أن موازنة العام المالى الحالي 2019/ 2020 بلغت مليارًا و87 مليون جنيه، نفذ الجهاز منها 46% من إجمالى الخطة، مقارنة مع مليار و400 مليون فى 2018/ 2019، وتم تنفيذها بالكامل.

واختتم بأن إجمالى الاستثمارات بالمدينة تجاوز 12.13 مليار جنيه، بواقع 5.1 مليار بقطاع المرافق، و6.1 للإسكان، و932.3 مليون للخدمات، و172.9 مليون للزراعة.