طاقة

1.5 مليار جنيه إيرادات مستهدفة لـ «جنوب القابضة للبترول»

بالموازنة التخطيطية للعام المالى 2021/2022
نسمة بيومي 7:44 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21 7:44 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

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كشف مسئول حكومى فى قطاع البترول عن أن إجمالى الإيرادات المرتقبة بالموازنة التخطيطية لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول خلال العام المالى 2021/2022 تقارب 1.5 مليار جنيه.

وقال – فى تصريحات لـ «المال» – إن تلك الإيرادات تمثل حصيلة مبيعات الزيت الخام من حقول تنمية اتفاقيات شركة جنوب الوادى، ومقابل الإشراف على شركات الإنتاج فى نطاق عملها، وإيرادات الحفارات البحرية وغيرها.

مسئول حكومى : تمثل قيمة مبيعات الخام والإشراف على الشركات المنتجة وعوائد الحفارات البحرية

وتأسست جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول عام 2002 بقرار رئيس مجلس الوزراء لتدير وتشرف على كل النشاطات البترولية فى جنوب الوادى.

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وأوضح المسئول أن شركات البترول العاملة فى محافظات الجنوب تكثف من عملها بمناطق امتيازها خلال الفترة الراهنة للحفاظ على معدلات إنتاج تقترب من 2500 برميل يوميا.

ومن أبرز الشركات العاملة تحت إشراف جنوب الوادى القابضة للبترول «بتروأمير» و«بتروصفوة» و«بتروملاحة» و«كوم أمبو» و«عش الملاحة» و«بتروجلف» و«مجاويش» .

 وأكد المسئول أن تعظيم إنتاج البترول بشكل عام ومن محافظات الجنوب خاصة من أولويات قطاع البترول،لا سيما مع توجهات ومستهدفات تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار خلال عام 2023.

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 وأشار إلى أن الاهتمام بمحافظات الصعيد لا يركز على زيادة إنتاج البترول فقط ولكن أيضا طاقات التكرير وسرعة تنفيذ برنامج توصيل الغاز الطبيعى.

ومن المخطط تنفيذ برنامج حفر طموح جنوب مصر خلال العام المالى المقبل باستثمارات تتجاوز 37.5 مليون دولار، يتضمن 11 بئرا استكشافية.

وتستهدف جنوب القابضة وكافة الشركات التابعة لها والعاملة جنوبا زيادة معدلات الإنتاج اليومية خلال العام المالى المقبل لتصل إلى 27.6 ألف برميل بزيادة %25.

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ويتمثل نشاط شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول فى منطقة مصر العليا وتشارك بشكل فعال فى اكتشافات البترول والغاز والأنشطة الإنتاجية بتلك المنطقة وذلك من خلال الحفاظ على الميزة التنافسية لجذب الاستثمارات المباشرة فى إطار اتفاقيات امتياز متنوعة.

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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