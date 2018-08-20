1.5 مليار جنيه إيرادات غبور أوتو من هيونداي توسان بالنصف الأول

أحمد شوقيبلغت قيمة مبيعات السيارة هيونداي توسان نحو 1.5 مليار جنيه خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.ووفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك؛ فإن شركة جي بي أوتو غبور وكيل هيونداي قد باعت 3349 سيارة من طراز توسان؛ بمتوسط سعر يبلغ نحو 460 ألف جنيه للسيارة.واستحوذت توسان على نحو 6.4% م

أحمد شوقي

بلغت قيمة مبيعات السيارة هيونداي توسان نحو 1.5 مليار جنيه خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

ووفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك؛ فإن شركة جي بي أوتو غبور وكيل هيونداي قد باعت 3349 سيارة من طراز توسان؛ بمتوسط سعر يبلغ نحو 460 ألف جنيه للسيارة.

واستحوذت توسان على نحو 6.4% من المبيعات الإجمالية لسوق السيارات الملاكي ونحو 28.1% من مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات أقل من 2000 سي سي، وتشكل توسان نحو 24.2% من المبيعات الإجمالية للعلامة الكورية هيونداي بقطاع الملاكي في مصر.

وبمقارنة اداء توسان بما كانت عليه خلال النصف الأول من العام الماضي يتبين أنها قد ارتفعت بواقع 2672 سيارة بنسبة نمو 395%، أي إن مبيعات السيارة قد تضاعفت بنحو 4 مرات حيث كانت تبلغ 677 وحدة خلال الشهور الستة الأولى من 2017.

وبلغت المبيعات الإجمالية لهيونداي توسان خلال العام الماضي 4081 وحدة؛ حيث شهدت السيارة نموًا كبيرًا في المبيعات خلال النصف الثاني من العام.

