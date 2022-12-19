1.5 مليار جنيه أرباح الأسكندرية لتداول الحاويات خلال 5 أشهر

اعتمد مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة من 1 يوليو 2022 وحتى 31 نوفمبر 2022.

وتضمنت نتائج أعمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع خلال 5 أشهر تحقيق صافي ربح غير مدقق ب 1.5 مليار جنيه وذلك مقارنة بـ573.1 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وارتفعت إيرادات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إلى 1.6 مليار جنيه خلال الخمسة أشهر المنتهية في 30 نوفمبر 2022.

وذلك مقابل إيرادات بقيمة 928.14 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق.