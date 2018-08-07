1.44 مليار دولار قيمة الصادرات الغذائية بالنصف الأول

المرسى عزتبلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام 2018 وفقا لتقرير حديث للمجلس التصديري برئاسة هاني برزي ما قيمتة 1.44 مليار دولار أمريكى، وإستحوذت الدول العربية على النصيب الأكبر من الصادرات بنسبة 52% تمثل قيمة 753 مليون دولار، ثم يليها الاتحاد الاوروبى بنسبة 15% من إجمالي

المرسى عزت

بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام 2018 وفقا لتقرير حديث للمجلس التصديري برئاسة هاني برزي ما قيمتة 1.44 مليار دولار أمريكى، وإستحوذت الدول العربية على النصيب الأكبر من الصادرات بنسبة 52% تمثل قيمة 753 مليون دولار، ثم يليها الاتحاد الاوروبى بنسبة 15% من إجمالي الصادرات تمثل قيمة 213 مليون دولار، الدول الافريقية غير العربية بنسبة 13% تمثل قيمة 184 مليون دولار، الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 4% تمثل 66 مليون دولار، وباقى دول العالم الأخرى تمثل 16% من إجمالي الصادرات بقيمة 229 مليون دولار.

وتعد المملكة العربية السعودية أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال أشهر النصف الأول من 2018 بقيمة 150 مليون دولار يليها الأردن بقيمة 75 مليون دولار، ليبيا بقيمة 71 مليون دولار، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 66.1 مليون دولار، الامارات العربية المتحدة بقيمة 62 مليون دولار، اليمن بقيمة 58 مليون دولار، العراق بقيمة 50 مليون دولار، ألمانيا بقيمة 46 مليون دولار، المغرب بقيمة 41 مليون دولار، الجزائر بقيمة 40 مليون دولار.

اما بالنسبة للدول الأفريقية غير العربية فتعد كينيا أكبر الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من 2018 بقيمة 30 مليون دولار، تليها مدغشقر بقيمة 29 مليون دولار، لإثيوبيا بقيمة 12 مليون دولار، جنوب إفريقيا بقيمة 12 مليون دولار، ثم اوغندا بقيمة 9 مليون دولار.

وتصدرت صادرات الخضر المجمدة قائمة أكبر السلع الغذائية المصنعة تصديرا خلال النصف الأول من 2018 بقيمة 191 مليون دولار يليها مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 187 مليون دولار، الاجبان بقيمة 139 مليون دولار، السكر بقيمة 108 مليون دولار، منتجات المطاحن بقيمة 67 مليون دولار، عصائر الفاكهة بقيمة 55 مليون دولار، الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 53 مليون دولار، الشيكولاتة بقيمة 51 مليون دولار، محضرات أساسها الحبوب بقيمة 47 مليون دولار، أغذية محضرة للحيوان بقيمة 45 مليون دولار، محضرات غذائية متنوعة (كاتشب، مايونيز، بودرة أيس كريم، جيلي، …) بقيمة 41 مليون دولار، بذور وأثمار زيتية بقيمة 38 مليون دولا، خضر محضرة ومعلبات بقيمة 37 مليون دولار، فواكة مجففة بقيمة 36 مليون دولار، مكرونة بقيمة 30 مليون دولار.