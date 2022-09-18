1.44 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة خلال أول 7 أشهر من 2022

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع 35% لتسجل 1.44 مليار دولار خلال أول 7 شهور من العام «الفترة من يناير إلى يوليو 2022» مقابل 1.06 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وقالت مارى لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة في تصريحات اليوم، إن الصادرات في شهر يونيو الماضى حققت زيادة بنسبة 21 % لتسجل 244 مليون دولار مقابل 201 مليون في يونيو 2021، كما ارتفعت الصادرات في يوليو من العام الجاري بنسبة 2 % لتسجل 163 مليون دولار مقابل 160 مليونا.

وكشف المجلس التصديري، أن الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول المستوردة من مصر بقيمة 820 مليون دولار أول 7 أشهر من 2022 مقابل 595 مليونا بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 38%، وجاءت أوروبا في المرتبة الثانية من حيث الدول المستوردة من مصر، وبلغت الصادرات لها 266 مليون دولار مقابل 212 مليونا بارتفاع بلغ 26% وارتفعت صادرات الملابس للدول العربية بنسبة 33 % لتسجل 195 مليون دولار مقابل 146 مليونا.

على جانب آخر، أكد المجلس التصديرى، مشاركته فى قمة المناخ COP27 المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 6-18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، لعرض أحدث ما توصل إليه قطاع الملابس والمنسوجات فى مجال إعادة التدوير وتحويل مخلفات الصناعة إلى فرصة تساهم فى النمو الاقتصادي المستدام وترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائرى، كما يستعرض المجلس إنجازات الصناعة المصرية فى مجالات توفير الطاقة والحفاظ على البيئة.