1.4 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية بمصر نهاية 2017

قدر ديفيد الدريد رئيس مبيعات القطاع العام والشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا بسيتي بنك، حجم التجارة الإلكترونية في مصر بنحو 1.4 مليار دولار بنهاية 2017.

وأشار الى أن إجمالى التجارة الإلكترونية في تركيا سجل بنهاية العام الماضي 7.1 مليار دولار، فيما يُقدر بنحو 5.3 مليار دولار بدول مجلس التعاون الخليجي، ونحو 60 مليون دولار في باكستان.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة تيسير التعاملات الإلكترونية المصرفية وغير المصرفية ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية واتحاد بنوك مصر.

وتوقع ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا إلى 100 مليار دولار في 2020، مقابل 15 مليار دولار بنهاية 2017.