1.4 مليار دولار إجمالى أصول الأفريقية لإعادة التأمين نهاية 2016

كشف عمر جودة، المدير الإقليمى لشركة “الأفريقية لإعادة التأمين” AFRICA RE” أن إجمالى أصول شركته تجاوزت 1.4 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى مقابل 1.3 مليار دولار للعام السابق عليه.

ورصد جودة تطور نشاط الشركة الأفريقية لإعادة التأمين بالأرقام بنهاية العام المالى الماضى مقارنة بنهاية العام المالى 2012، خاصة فيما يتعلق بحجم الأقساط المكتتبة للشركة والتى بلغت 642 مليون دولار مقابل 648 مليون جنيه، مرجعا ذلك إلى إخفاق بعض العملات الرئيسية أبرزهما الجنيه المصرى والسودانى علاوة على الآثار السلبية التى خلفتها ثورات الربيع العربى خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن شركته حققت صافى أقساط محققة 567.5 مليون دولار مقابل 559.5 مليون دولار عبر نفس فترة المقارنة بزيادة 12 مليون دولار فقط خلال تلك الفترة لنفس الأسباب سالفة الذكر.

وأكد المدير الإقليمى لـ”أفريكا-رى” أن حقوق المساهمين ارتفعت بصورة كبيرة خلال العام الماضى مقارنة بالأربعة أعوام المنصرمة فقد حققت 812.3 مليون دولار ديسمبر الماضى مقارنة بـ 608 ملايين دولار بنهاية ديسمبر 2012 بزيادة قدرها 204 ملايين دولار.

أضاف أن تطور نشاط الشركة لايزال مستمرا بالرغم من الظروف العصيبة التى يمر بها اقتصاد المنطقة، خاصة معظم الدول التى توجد بها الأفريقية لإعادة التأمين إلا أن ذلك لم يحول بينها وبين تحقيق أرباح تجاوزت 100 مليون دولار مقابل 92.6 مليون دولار أرباح 2012 علاوة على إعلانها دخول دائرة المسئولية الاجتماعية تجاه رأس المال من خلال تأسيس صندوق لتلك المهمة يساهم بـ2% سنويا من أرباح الشركة المحققة لخدمة تطوير صناعة التأمين فى المنطقة.