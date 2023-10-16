1.4 مليار جنيه مبيعات تصفية للحديد والصلب المصرية خلال 6 أشهر

حققت شركة الحديد والصلب المصرية -جاري تصفيتها- مبيعات تصفية قيمتها 1.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، شملت منتجات تامة، ومنتجات فرعية وخردة، وخامات، وأصول.

ولفتت إلى أنه تم التصرف في مبيعات التصفية طبقا للأسعار السائدة لهذه المنتجات بالسوق.

وقالت الشركة في قوائمها المالية المنشورة عبر شاشة البورصة المصرية اليوم إنه تم توجيه هذه الحصيلة في سداد باقي مستحقات وتعويضات العاملين بالكامل، واشتراكات التأمينات والضرائب بكافة أنواعها تجنبا من الحجز على أموال الشركة السائلة، والمنقولة.

جدير بالذكر أن عملية تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بدأت في مايو 2021، ومازال جاري السير في العملية حتى الآن.