1.4 مليار جنيه خسائر أورنج للاتصالات فى 7 أشهر

رجب عزالدين أعلنت شركة أورنج مصر للاتصالات، عن ملخص نتائج أعمالها المستقلة عن فترة السبعة أشهر المنتهية 31 يوليو 2017. وأظهرت البيانات المالية المستقلة المرسلة، للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، تكبد الشركة خسائر قدرها 1.4 مليار جنيه، خلال الفترة المذكورة، مقارنة بصافى خسارة قدرها 32 مليون جنيه، خل

رجب عزالدين

أعلنت شركة أورنج مصر للاتصالات، عن ملخص نتائج أعمالها المستقلة عن فترة السبعة أشهر المنتهية 31 يوليو 2017.

وأظهرت البيانات المالية المستقلة المرسلة، للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، تكبد الشركة خسائر قدرها 1.4 مليار جنيه، خلال الفترة المذكورة، مقارنة بصافى خسارة قدرها 32 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة فى 31 يوليو 2016، بزيادة قدرها 4412.5%.

وبلغت الإيرادات المحققة خلال تلك الفترة 6.7 مليار جنيه، خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ 6.4 مليار جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2016، بنسبة نمو قدرها 5.34%.

وبلغ مجمل الربح 5.2 مليار جنيه، خلال الفترة مقارنة، بـ 5 مليارات جنيه، مقارنة بنسبة زيادة 4.74%.

وأظهرت المؤشرات المالية المستقلة تحولها للخسائر خلال النصف الأول من العام الجاري، بنحو مليار جنيه تقريبًا، مقابل أرباح بلغت 33.25 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2016.

وتكبدت أورنج خسائر من فروق العملة بلغت 2.3 مليار جنيه في عام 2016.

ووافق مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة -أمس الإثنين- على نتائج الأعمال المستقلة، ودعا الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد لاعتماد النتائج ومناقشة ما يستجد من أعمال.

ويبلغ رأسمال اورنج للاتصالات مليار جنيه، موزعاً على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للواحد.