1.4 مليار جنيه حجم التمويل العقاري في 11 شهرا

في عام 2017محمود زكيشهد قطاع التمويل العقاري خلال 11 شهرًا من عام 2017 قفزة كبيرة في حجم التمويلات وكذلك عقود المستثمرين بالإضافة إلى زيادة قيمة التمويلات للعملاء العاديين إذ بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري من أول العام إلى نهاية نوفمبر 2017 بقيمة

في عام 2017

محمود زكي

شهد قطاع التمويل العقاري خلال 11 شهرًا من عام 2017 قفزة كبيرة في حجم التمويلات وكذلك عقود المستثمرين بالإضافة إلى زيادة قيمة التمويلات للعملاء العاديين إذ بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري من أول العام إلى نهاية نوفمبر 2017 بقيمة 1.4 مليار جنيه مقابل مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الرقابة المالية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وذكر التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية أن نسبة الزيادة في حجم التمويلات بلغ حوالي 46% إذ أن الزيادة في حجم التمويلات الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال 11شهر الماضية بلغ حوالي 400 مليون جنيه وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بالإضافة إلى أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية النشاط وحتى نهاية أكتوبر بلغ حوالي 8.3 مليار جنيه مقابل 6.8 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح أن هناك زيادة في أرصدة شركات التمويل العقاري منذ بداية النشاط وحتى نهاية نوفمبر 2017 بنسبة قدرها 21% و بقيمة تصل إلى 600 مليون جنيه وذلك مقارنة بنفس المده من عام 2016 وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدي الشركات بلغ حوالي 3.5 مليار جنيه وذلك بداية من النشاط وحتى نوفمبر الماضي

بينما سجلت الأرصدة في نوفمبر من العام 2016ومنذ بدء النشاط أيضًا حوالي 2.9 مليار جنيه.عن زيادة في حجم إعادة التمويل العقاري للشركة المصرية لإعادة التمويل بنسبة تتجاوز 10.8% وذلك في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2017 وذلك مقارنة بنفس المدة من العام 2016.

وأضاف التقرير الصادر عن الهيئة أن حجم إعادة التمويل الممنوح خلال يناير إلى نهاية نوفمبر بلغ حوالي 141 مليون جنيه مقابل 132 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2016.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري منذ بداية النشاط وحتى شهر نوفمبر من عام 2017 بلغ 1.2 مليار جنيه مقابل 1.05بنهاية نوفمبر 2016

واستحواذ عملاء المحافظ المشتراة والممنوحة من شركات التمويل العقاري في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2017 وذلك بنسبة بلغت حوالي 48.5% مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.

وأضاف التقرير أن إجمالي قيمة التمويلات لعملاء المحافظ المشتراة بلغت حوالي 671.8 مليون جنيه في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2017 مقابل 595 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام 2016 .

بينما ارتفعت قيمة التمويلات للعميل العادي في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2017 بنسبة 47.9% مقارنة بنفس الفترة من العام 2016 حيث بلغت حجم التمويلات 636.2 مليون جنيه مقابل 353.1 خلال العام 2016.

وأشار التقرير الصادر عن الهيئة أن اجمالي التمويلات التي حصل عليها عملاء الصندوق في 11 شهر من يناير إلى نوفمبر في العام 2017 بلغت حوالي 50.6 مليون جنيه مقابل 400 ألف جنيه في الفترة ذاتها من العام 2016 .



