1.4 مليار جنيه تكلفة تنفيذ مشروعات سكنية وخدمية بالعبور

يستعد جهاز مدينة العبور للانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات خدمية وسكنية منها مشروع جنه للإسكان الفاخر ومشروع دار مصر ، بإجمالى استمارات قيمتها مليار و400 ألف جنيه بالمدينة.

قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه يتم حاليا تنفيذ 34 عمارة ضمن مشروع جنة للإسكان الفاخر،بإجمالى استثمارات 350 مليون جنيه، لافتا الى أنه تم استلام 30 عمارة، وجارى تنفيذ 4 أخرين.

المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور

وأوضح أنه تم ارسال ملفات 11 عمارة للبنك للانتهاء من اجراءات التسليم للمواطنين، ومتوقعا الإنتهاء من تسليم الوحدات بالمشروع نهاية مارس المقبل. وفيما يتعلق بمشروع دار مصر المرحلة الثانية قال أنه جارى تنفيذ 126 عمارة بالحى الترفيهى بالمدينة، بإجمالى استثمارات 900 مليون جنيه، ووصلت نسبة الإنجاز بالمشروع الى %88.

وأشار أن الجهازاستلم 24 عمارة، ومشيرا بتسليم الوحدات للمواطنين بعد الانتهاء من اجراءات البنك نهاية فبراير الجاري.

وأوضح أنه جارى تنفيذ الموقف الاقليمى بالمدينة، على مساحة 30 ألف متر، بإجمالى استثمارات 26 مليون جنيه، لافتا بأن نسبة الانجاز وصلت الى %100.

وقال أنه جارى تنفيذ مركز شباب بالحى الثالث ، على مساحة 14 فدان، لافتا الى أن إجمالى الاستثمارات للمشروع 100 مليون جنيه، ووصلت نسبة الإنجاز الى %86.

وأشار إلى أن موازنة العام المالى الحالى 2019/ 2020 بلغت مليارًا و87 مليون جنيه، نفذ الجهاز منها %46 من إجمالى الخطة، لافتا الى أن إجمالى الاستثمارات بالمدينة تجاوز 12.13 مليار جنيه، بواقع 5.1 مليار بقطاع المرافق، و6.1 للإسكان، و932.3 مليون للخدمات، و172.9 مليون للزراعة. تبلغ المساحة الاجمالية للمدينة 13416.9 فدان، ومساحة الحزام الاخضر 15986 فدان، و المناطق السكنية 5300.42 فدان، و المناطق الصناعية 2945.76 فدان، و المناطق الخدمية والتجارية تستحوذ على 3155 فدان.

وتابع أن مساحة المناطق المخصصة للزراعة بالمدينة تشمل منطقة عرابى الواقعة داخل الكردون على مساحة 1035.22 فدان،وأن عدد الوحدات السكنية التى قام الجهاز ببنائها 39738 وحدة ، وأما الوحدات السكنية التى قامت الجمعيات ببنائها تبلغ 8880 وحدة.