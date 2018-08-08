1.4 تريليون دولار خسائر أفريقيا من التدفقات غير الشرعية

سيد بدر:قالت فيرا سونج وى، السكرتيرة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية للشؤون الأفريقية، إن حجم خسائر القارة الأفريقية من التدفقات النقدية غير الشرعية تقدر بنحو 1.4 تريليون دولار خلال الفترة من عام 2009 حتى اليوم.وأضافت وي فى كلمتها أمام الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك

سيد بدر:

قالت فيرا سونج وى، السكرتيرة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية للشؤون الأفريقية، إن حجم خسائر القارة الأفريقية من التدفقات النقدية غير الشرعية تقدر بنحو 1.4 تريليون دولار خلال الفترة من عام 2009 حتى اليوم.

وأضافت وي فى كلمتها أمام الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية، اليوم الاربعاء، أن حجم الخسائر من التهرب الضريبى فى القارة الأفريقية يقدر بنحو 73 مليار دولار خلال الفترة من 2005 وحتى 2015.

وأشارت إلى أن حجم الخسائر المقدرة من التجارة غير الرسمية خلال الفترة من 2005 – 2014 تبلغ نحو 27 مليار دولار.