%1.37 زيادة في صادرات مصر إلى دول حوض النيل عام 2016

المال ـ خاص:أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، النشرة السنويـة التبادل التجارى بين مصــر ودول حوض النيل عام 2016 وتتنــاول النشرة حجـم التجارة (صادرات - واردات ) مع دول حوض النيل "السودان – أثيوبيا – أوغندا – الكونغو – كينيا – تنزانيا رواندا -&

المال ـ خاص:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، النشرة السنويـة التبادل التجارى بين مصــر ودول حوض النيل عام 2016 وتتنــاول النشرة حجـم التجارة (صادرات – واردات ) مع دول حوض النيل “السودان – أثيوبيا – أوغندا – الكونغو – كينيا – تنزانيا رواندا – بروندى – إريتريا”.

قيمة صادرات وواردات مصر مع دول حوض النيل عامى 2015، 2016 ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

بلغ إجمالى قيمه الصادرات لدول حوض النيل 11,3 مليار جنيه عـام 2016 مقابل 2,8 مليار جنية عام 2015 بنسبة زيادة قدرهــا 37,1٪ .

بلغ إجمالى قيمة الواردات من دول حوض النيــل 3,9 مليار جنيه عام 2016 مقابل 2,7 مليار جنيه عام 2015 بنسبة زيــادة قدرها 43,5 ٪.

وجاءت السودان فى المرتبـة الأولـى للصادرات بما قيمته 5,6 مليار جنيه عام 2016 مقابل 4,2 مليـار جنيه عام 2015 بنسبه زيادة قدرها 33,9 ٪ وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها الى السودان لدائن ومصنوعاتها (مواد خام لصناعه البلاستيك) حديد ومصنوعاته، سكر ومصنوعات سكرية، وفى المرتبة الثانية كينيا بما قيمته 2,7 مليار جنيه عام 2016 مقابل 1.9 مليار جنيــه عـام 2015 بنسبة زيـادة قدرهــا 46.1 % وكان أهــم الأصنــاف التى تم تصــديرهــا إلـى كينيا صابون، محضرات غسيل وشموع صناعية، ورق ومصنوعات من عجائن الورق، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها.

وجاءت كينيــا فــى المرتبــة الأولى للواردات بما قيمتــه 3,0 مليار جنيــه عـام 2016 مقابل 2,1 مليار جنيه عام 2015 بنسبه زيادة قدرها 41,9٪ وكان أهم الأصناف التي تم إستيرادها بن وشاى وبهارات وأقاويه، تبغ، وفى المرتبة الثانية أثيوبيا بما قيمته 0,1 مليار جنيه عام 2016 مقابل 0,3 مليار جنيه عام 2015 بنسبه انخفاض 50,0 ٪ وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها حيوانات حيه، بن وشاى وبهارات وأقاويه.

وجاءت مجموعـة المنتجات الكيماوية والبلاستيك فى المرتبة الأولـى للصادارت بما قيمته 3.0 مليار جنيه عام 2016 مقابل 2.4 مليار جنيه عام 2015 بنسبه زيادة قدرها 24.3٪.

وجاءت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبـغ فى المرتبــة الأولــى للــواردات بما قيمته 3.5 مليار جنيه عام 2016 مقابل 2.4 مليار جنيه عام 2015 بنسبه زيادة قدرها 46.8 ٪.