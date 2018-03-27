1.3 مليون استرليني مكافأة للمتسبب في إغراق بنك لويدز في الديون

عبدالغفور أحمد محسن:أمرت محكمة بريطانية مجموعة لويدز المصرفية بدفع مكافأة قيمتها 1.35 مليون جنيه استرليني لإيريك دانيل الرئيس السابق للبنك بعد فوزه بقضية رفعها مطالبا فيها بمكافأته التي "حجبت عنه بشكل غير قانوني"، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.ودانيل الذي غادر منصبه في 2011، كان مهندس عملية

عبدالغفور أحمد محسن:





أمرت محكمة بريطانية مجموعة لويدز المصرفية بدفع مكافأة قيمتها 1.35 مليون جنيه استرليني لإيريك دانيل الرئيس السابق للبنك بعد فوزه بقضية رفعها مطالبا فيها بمكافأته التي “حجبت عنه بشكل غير قانوني”، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.

ودانيل الذي غادر منصبه في 2011، كان مهندس عملية الاستحواذ على البنك المنافس ” هاليفاكس بنك اوف أسكتلند” في صفقة كبدت لويدز خسائر فادحة، واضطرت الحكومة البريطانية لإنقاذ البنك عبر شراء حصة كبيرة من أسهمه في اكتوبر 2008 كما اضطرت أيضا لتقديم الدعم لبنك “رويال بنك اوف أسكتلند”، مستخدمة في ذلك أموال دافعي الضرائب.

وفاز دانيل بالقضية رغم حصوله على وعاء تقاعدي بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني لدى تركه منصبه.

وأمرت المحكمة أيضا بدفع مكافأة قيمتها 933 ألف جنيه استرليني لرتوت تيت الرئيس السابق لقسم الخدمات المصرفية.

ورفع الرجلان القضية مطالبين بنصيب من أسهم البنك بعد أن حقق لويدز لاحقا في 2012 الأهداف المرتبطة بالاستحواذ على هاليفاكس بنك.