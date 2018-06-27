1.3 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية فى 5 شهور

المرسى عزتبلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية 1.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018، محققة زيادة بنسبة 3% عن صادرات نفس الفترة من عام 2017.وقال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية فى بيان اليوم، إن المملكة العربية السعودية أهم الاسواق العالمية المستقبلة للسلع

المرسى عزت

بلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية 1.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018، محققة زيادة بنسبة 3% عن صادرات نفس الفترة من عام 2017.

وقال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية فى بيان اليوم، إن المملكة العربية السعودية أهم الاسواق العالمية المستقبلة للسلع الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى مايو من 2018 بقيمة قدرها 130 مليون دولار، تليها الأردن بقية 67 مليون دولار، ليبيا بقيمة 57 مليون دولار، الامارات بقيمة 54 مليون دولار، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 52 مليون دولار، اليمن بقيمة 52 مليون دولار، العراق بقيمة 44 مليون دولار، ألمانيا بقيمة 39 مليون دولار، الجزائر بقيمة 39 مليون دولار، فلسطين بقيمة 34 مليون دولار، المغرب بقيمة 32 مليون دولار، الكويت بقيمة 31 مليون دولار، الصومال بقيمة 28 مليون دولار، هولندا بقيمة 28 مليون دولار، إيطاليا بقيمة 27 مليون دولار، ثم مدغشقر بقيمة 26 مليون دولار

وبلغ عدد الدول التي تم تصدير الأغذية المصرية إليها خلال تلك الفترة 159 دولة حول العالم.

كما بلغت الصادرات إلى الدول العربية 653 مليون دولار بنسبة 52% من إجمالى قيمة الصادرات، دول الاتحاد الاوروبى 176 مليون دولار تمثل 14% من إجمالى الفترة، يليها الدول الافريقية غير العربية بقيمة 167 مليون دولار تمثل 13%، الولايات المتحدة الامريكية 52 مليون دولار تمثل 4% من إجمالي الصادرات، واخيرأ المجموعات الدولية الأخرى بقيمة 209 مليون دولار والتي تمثل 17% من إجمالي الصادرات الغذائية خلال الأشهر الخمس الأولى من 2018.

وتصدرت مركزات صناعة المشروبات الغازية قائمة أهم السلع تصديراً خلال الأشهر الخمس الأولى من عام 2018 بقيمة 182 مليون دولار يليها صادرات الخضر والفاكهة المجمدة بقيمة 172 مليون دولار، الاجبان بقيمة 119 مليون دولار، السكر بقيمة 94 مليون دولار، منتجات المطاحن 59 مليون دولار، الزيتون المخلل بقيمة 47 مليون دولار، عصائر الفاكهة بقيمة 46 مليون دولار، الشيكولاتة بقيمة 41 مليون دولار، مخبوزات ومحضرات غذائية أساسها الحبوب بقيمة 40 مليون دولار، تمور بقيمة 34 مليون دولار، أغذية محضرة للحيوان بقيمة 35 مليون دولار، محضرات غذائية متنوعة (كاتشب، مايونيز، ايس كريم، جيلى، …) بقيمة 35 مليون دولار، بذور واثمار زيتية بقيمة 32 مليون دولار، محضرات خضر بقيمة 31 مليون دولار، المكرونة بقيمة 25 مليون دولار.