1.3 مليار دولار حصيلة صادرات «النصر للبترول» من المشتقات حتى يونيو الماضى

سجلت حصيلة صادرات شركة النصر للبترول السنوية، خلال العام المالى المنتهى بختام يونيو الماضى 1.3 مليار دولار، بزيادة 230 مليون دولار عن العام السابق عليه، وفقا لتقرير حديث صادرعن قطاع البترول.

وتأسست شركة النصر للبترول عام 1911 تحت اسم شركة آبار الزيوت الإنجليزية المصرية، وتعد الأولى فى مجال التكرير فى مصر، وبدأت إنتاجها بعد عامين من تأسيسها بطاقة 100 ألف طن سنويا، إرتفعت بها حصة الحكومة المصرية إلى %51 عام 1956، ثم تأممت رسميا عام 1964 تحت إسم النصر للبترول.

ووفقا للتقرير، الذى أطلعت عليه «المال» فقد حققت شركة النصر كامل خطتها المستهدفة على مدار العام المالى الماضى، حيث قامت بتكرير وتقطير قرابة 3.4 مليون طن للمساهمة فى توفير إحتياجات السوق المحلية من منتجات النافتا والمازوت والبوتاجاز والسولار والكيروسين ووقود النفاثات والاسفلت والمقطرات وغيرها.

وأكدت الشركة خلال جمعيتها العمومية سبتمبر الماضى لاعتماد نتائج أعمالها فى العام المالى 2021/ 2022، أنها تسهم فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من خلال 14 وحدة إنتاجية بالمصفاة، كما قامت بتصدير كميات من المنتجات البترولية بزيادة %22 على العام السابق لتوفير النقد الأجنبى.

وأوضحت أن خطتها الاستثمارية خلال العام شملت ضخ 2.2 مليار جنيه استثمارات جديدة فى عدد من المشروعات والتى تشمل إنشاء مشروع لتقطير المتكثفات بطاقة 2.1 مليون طن سنوياً إلى جانب مشروعات الأمن الصناعى وحماية البيئة من خلال تطوير نظم الإطفاء والإنذار المبكر وإنشاء مشروع لمعالجة مياه الصرف الصناعى لتحقيق الاستدامة البيئية.

وتستهدف الشركة استكمال خطتها لزيادة الإنتاج والتصدير خلال العام المالى الجارى، وفقا لتأكيدات مصادر بقطاع البترول.

وقالت إن الشركة تستهدف استكمال تنفيذ حزمة مشروعات لضمان زيادة الإنتاج والصادرات العام الجارى.

وأشارت الشركة مؤخرا إلى أنه تم تحقيق نقلة نوعية فى مشروعات التحول الرقمى بتنفيذ مركز عمليات أمن المعلومات كنقلة حديثة فى تأمين المعلومات والشبكات وانشاء غرفة الطوارئ الموحدة لشركات المنطقة الجغرافية بالسويس.

وأوضحت أنه تم الانتهاء بنجاح من تطبيق نظام تخطيط الأصول والموارد ERP بالشركة، كما ساهمت بمبلغ 40 مليون جنيه فى مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق صلاح نسيم الرئيسى بالسويس.